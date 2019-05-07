جوجل تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة جوجل أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فهذين الهاتفين يمثلان بداية دخول شركة جوجل إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة.

ووفقا لشركة جوجل، فالهاتف Google Pixel 3a الجديد يضم شاشة OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FullHD مع طبقة Dragon Trail الواقية في الأعلى، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع معالج الرسوميات Adreno 615، وبطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن بقوة 18 واط.

وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فالهاتف Google Pixel 3a الجديد يستخدم نفس الكاميرا الخلفية المستخدمة في الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، فهي الأخرى تضم المستشعر Sony IMX363 الذي تبلغ دقته 12.2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وبالتالي، ينبغي على هذه الكاميرا أن توفر نفس الأداء الذي توفره الكاميرا الخلفية المتاحة في الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، كما أنها ينبغي أن توفر الميزات التي إعتدنا رؤيتها في هواتف جوجل الرائدة مثل Night Sight و Top Shot و Super Res Zoom و +HDR. أما بخصوص الكاميرا الأمامية للهاتف Google Pixel 3a الجديد، فهي تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

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أما بالنسبة للهاتف Google Pixel 3a XL الأكبر حجمًا، فهو يضم نفس المواصفات التقنية المستخدمة في شقيقه الأصغر Google Pixel 3a بإستثناء أنه يضم شاشة OLED أكبر بحجم 6.0 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية أكبر بسعة 3700mAh.

لإبقاء التكاليف منخفضة قدر الإمكان، قامت شركة جوجل بإستخدام البلاستيك لتصنيع الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، وبالتالي هذا يعني بأنه لا ينبغي أن ترى الزجاج اللامع أو المعدن في هذه الحالة. وكما سبق وأشرنا، فالطبقة الزجاجية الواقية المستخدمة لحماية شاشات الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL ليست من نوع Gorilla Glass، وإنما من نوع Dragon Trail.

الشيء المثير للإهتمام أكثر في الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL هو عودة منفذ السماعات 3.5mm ومكبرات الصوت المزدوجة. وعلاوة على ذلك، فهذين الهاتفين لا يزالان يحتفظان كذلك بخاصية الإطار الحساس للضغط Active Edge.

عمومًا، الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيكونا متوفرين بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأرجواني الخفيف بسعر يبدأ من 399$ في حالة الهاتف Google Pixel 3a، وبسعر يبدأ من 479$ في حالة الهاتف Google Pixel 3a XL. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن كلا الهاتفين متاحين الآن بالفعل في جميع البلدان حيث تقوم شركة جوجل ببيع هواتفها الذكية، بإستثناء الهند حيث سيتم البدء ببيع الهاتفين في اليوم 15 مايو.