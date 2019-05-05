Samsung تتحضر بدورها لإطلاق خدمة PlayGalaxy Link للألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Apple قد أعلنت بالفعل عن خدمة Apple Arcade لألعاب الفيديو في ظل سعي عدد كبير من الشركات لاستنساخ نموذج Netflix و نقله إلى عالم الألعاب، سامسونغ هي الأخرى بالتأكيد لن تفوت الفرصة و قد تم رصد خدمة PlayGalaxy Link عن طريق مكتب تسجيل العلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية و كذلك في أوروبا.
التقارير تُشير إلى أن هذه الخدمة قد تنطلق مع هاتف Samsung المُخصص لألعاب الفيديو، و الذي قد يكون الهاتف Galaxy A90، و الذي تم رصده في قائمة الهواتف المتوافقة مع لعبة السباقات ذات الرسوم المتطورة Asphalt 9: Legends.
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