محتوى اليوتيوب الأصلي سيكون متوفرًا للمشاهدة مجانًا في المستقبل القريب مع الإعلانات

فاطمة أيت طالب - دبي - في السابق، إذا كنت ترغب في مشاهدة المحتوى الأصلي التابع لليوتيوب أو ما يطلق عليه إسم ” Youtube Originals “، فيجب عليك دفع المال للإشتراك مقابل ذلك. لقد كان ذلك منطقيًا لأن هذا لن يساعد المبدعين على كسب المزيد من المال فقط، ولكنه سيساعد اليوتيوب أيضًا على منافسة Netflix وغيرها من المنصات المماثلة الأخرى من خلال إنشاء المسلسلات والعروض الأصلية، ولكن يبدو أن هذه الخطط لم تؤثي بثمارها كما كانت ترغب اليوتيوب.

لدرجة أن اليوتيوب أعلنت منذ ذلك الحين وأكدت أنه سيتم قريبًا جعل جميع المحتوى الأصلي التابع لها مجانيًا ومتاحًا لجميع المستخدمين، وأنه بدلاً من الدفع مقابل ذلك، سيتم التعامل مع هذا المحتوى بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع محتوى اليوتيوب العادي حيث سيتم تحقيق الإيرادات من الإعلانات. هذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون قريبًا من الوصول إلى المحتوى الذي كان حصريًا في السابق للمشتركين في خدمة Youtube Premium، مثل Cobra Kai والذي أكدت اليوتيوب مؤخرًا أنها ستقوم بالكشف عن الموسم الثالث من هذا المسلسل.

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ووفقا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” يتيح هذا للمعلنين مزيدًا من الفرص للتفاعل مع جمهور أوسع، وتحقيق نتائج ذات مغزى مع أفضل مواهب هوليوود ومنشئي المحتوى على اليوتيوب “. وأكدت الشركة في العام 2018 أنها ستقوم بتحويل المحتوى الأصلي الخاص بها إلى محتوى مجاني مدعوم بالإعلانات، ويبدو أن ذلك حدث أخيرًا الآن.

كما تردد في وقت سابق أن اليوتيوب تخطط لتقليص حجم إستثماراتها على المحتوى الأصلي، حيث تم إلغاء بعض المسلسلات القادمة. أثناء حديثه في حدث Youtube Broadcast، نُقل عن السيد Robert Kyncl، كبير مسؤولي الأعمال بالشركة، قوله : ” بينما تتسابق كل شركة إعلامية أخرى لجعل محتواها مدفوعًا، فنحن نسير في الإتجاه المعاكس من خلال إتاحة المحتوى الأصلي بالمجان للمستخدمين “.