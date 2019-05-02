يعمل مجموعة من الباحثون، في جامعة طوكيو، على بحث يدور حول تنمية الأعضاء البشرية في أجساد الحيوانات، عن طريق سحب عينة خلايا جذعية بشرية، ثم زراعتها في الحيوانات، لتتطور لعضو كامل جاهز للزراعة في البشر.
وبدأ فريق يدعى ” ناكوتشي” استخدام الخلايا الجذعية وزراعتها في الخنازير لإنتاج بنكرياس، لقدرتها المعروفة على التطور لأي نوع من الخلايا دون الحاجة إلى أجنة، وبعد تطوير عضو البنكرياس، يوضع الجنين في رحم بديل، وقبل الولادة، يتم إخراج الجنين لفحص أنسجة البنكرياس المستمدة من الخلايا الجذعية البشرية.
يعد البحث، الذي يعمل عليه فريق “ناكوتشي”، بمثابة أملا جديدا لعلاج مرضى السكري في غضون سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: علاج لمرض السكري عن طريق زراعة خلايا جذعية في الخنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.