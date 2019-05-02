تكنولوجيا: علاج لمرض السكري عن طريق زراعة خلايا جذعية في الخنازير

يعمل مجموعة من الباحثون، في جامعة طوكيو، على بحث يدور حول تنمية الأعضاء البشرية في أجساد الحيوانات، عن طريق سحب عينة خلايا جذعية بشرية، ثم زراعتها في الحيوانات، لتتطور لعضو كامل جاهز للزراعة في البشر.

وبدأ فريق يدعى ” ناكوتشي” استخدام الخلايا الجذعية وزراعتها في الخنازير لإنتاج بنكرياس، لقدرتها المعروفة على التطور لأي نوع من الخلايا دون الحاجة إلى أجنة، وبعد تطوير عضو البنكرياس، يوضع الجنين في رحم بديل، وقبل الولادة، يتم إخراج الجنين لفحص أنسجة البنكرياس المستمدة من الخلايا الجذعية البشرية.

يعد البحث، الذي يعمل عليه فريق “ناكوتشي”، بمثابة أملا جديدا لعلاج مرضى السكري في غضون سنوات.