أطلقت شركة جوجل مؤخرًا الإصدار 74 من متصفحها كروم Chrome 74 بشكل رسمي لأنظمة التشغيل ويندوز، وماك، ولينكس Linux، ويقدم هذا الإصدار بعض الميزات الجديدة، بالإضافة إلى إصلاح العديد من الثغرات الأمنية؛ لتوفير المزيد من الأمان للمستخدمين، ومساعدتهم ليكونوا أكثر إنتاجية.

يمكن لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز، أو ماك، أو لينكس Linux، تحديث متصفح كروم لإصدار Chrome 74.0.3729.108 الجديد، من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى متصفح جوجل كروم على جهازك.

اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الركن العلوي الأيمن من نافذة كروم.

اضغط على قائمة مساعدة Help.

اضغط على خيار حول كروم About Chrome، سيعرض لك هذا الخيار رقم الإصدار الحالي لكروم الذي تعمل عليه، وإن لم يكن آخر إصدار سيقوم المتصفح تلقائيًا بالبحث عن التحديث الجديد وتثبيته، إذا كان ذلك متاحًا.

فيما يلي أبرز 5 ميزات جديدة يدعمها إصدار كروم 74:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

1- الوضع الداكن Dark Mode في نظام ويندوز:

دعم الإصدار السابق من متصفح كروم Chrome 73 الوضع الداكن لنظام التشغيل ماك Mac، ولكن في الإصدار الجديد Chrome 74، أصبح الوضع الداكن متاحًا رسميًا لنظام التشغيل ويندوز.

يرتبط الوضع الداكن في كروم بإعدادات الألوان في نظام التشغيل Windows 10. كما هو الحال في نظام ماك أوإس macOS، لا توجد وسيلة لتفعيل هذا الوضع إلا يدويًا من داخل إعدادات المتصفح فقط. وسيؤدي تحديد الوضع الداكن افتراضيًا إلى تبديل خلفية كروم ذات اللون الأبيض في الغالب إلى اللون الرمادي الداكن.

يتم تطبيق هذا المظهر على الجزء العلوي بمتصفح كروم، بما في ذلك: Omnibox، وشريط الإشارات المرجعية، بالإضافة إلى قائمة الإعدادات، وأي علامة تبويب جديدة تقوم بفتحها.

2- تعزيز حجب الوصول لبياناتك في وضع التصفح الخفي:

تستخدم بعض مواقع الويب خدعة للكشف عن بيانات الزوار الذين يتصفحون الإنترنت من خلال الوضع الخفي، حيث تهدف هذه المواقع إلى تحسين تتبع سلوك الزوار واستهدافهم بالإعلانات بالرغم من استخدامهم لوضع التصفح الخفي، الذي من المفترض أنه يحميهم من ذلك. ولكن مع كروم 74، سيكون من المستحيل على المواقع اكتشاف وضع التصفح الخفي، حتى تضمن الحفاظ على خصوصيتك بشكل كامل أثناء تصفح أي مواقع.

Advertisements

3- دعم التحكم في عناصر تشغيل الوسائط داخل وضع PiP:

في الإصدار 70 من متصفح كروم؛ أتاحت جوجل وضع صورة داخل صورة Picture in Picture، لجميع أنظمة التشغيل، وتُمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لهم أثناء القيام بمهام أخرى على الجهاز، وذلك من خلال تصغير النافذة الخاصة بالفيديو، ووضعها في المكان الذي يريده المُستخدم، مما يسمح بتصفح مواقع ويب مختلفة، أو التبديل إلى تطبيقات مختلفة، مع الاستمرار في مشاهدة الفيديو.

في كروم 74 سيتم دعم نوافذ وضع صورة داخل صورة PiP بوظائف جديدة، بالإضافة إلى دعم التحكم في عناصر مشغل الوسائط من خلال لوحة المفاتيح.

4- تقليل الحركة:

في الكثير من الأحيان تضم صفحات الويب الكثير من الحركة التي تنتج عن الرسوم المتحركة، أو التمرير، أو من تأثيرات التكبير والتصغير، وهذا قد يزعج الكثير من المستخدمين، ولذلك فإن كروم 74 يدعم تقليل الحركة على صفحات الويب بناءً على التفضيلات التي تم تكوينها في نظام التشغيل.

وهذا سيكون مفيدًا أيضًا للمستخدمين الذين يرغبون في تقليل الرسوم المتحركة، والحصول على تجربة تصفح أسرع. وكما هو الحال في تطبيقات الجهات الخارجية، يتعين على مطوري المواقع إضافة دعم لهذه الميزة، ويمكنهم إنشاء أشكال مختلفة من صفحات الحركة، أو إيقاف تشغيل رسوم متحركة محددة لهؤلاء المستخدمين.

5- دعم حوالي 39 إصلاحًا أمنيًا:

في إصدار كروم 74 قامت جوجل بإجراء حوالي 39 إصلاحًا أمنيًا، مع عدم تصنيف معظمها على أنه حرج، ولكن صُنفت خمسة منها فقط على أنها “شديدة الخطورة”.

بالنسبة لإصدار نظامي التشغيل أندرويد وآي أوإس:

سيكون إصدار كروم 74 متاحًا لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد خلال الأيام المقبلة، وسيتضمن بعض الميزات الجديدة، وأبرزها اختصار الترجمة.

عند زيارة صفحة مكتوبة بلغة مختلفة عن لغة هاتفك، باستخدام أي إصدار سابق من كروم، سيظهر شريط الترجمة من جوجل تلقائيًا في الجزء السفلي من الشاشة، وإذا أغلقت هذا الشريط، فلن تتمكن من إعادة فتحه دون إعادة تحميل الصفحة، ولكن في إصدار كروم 74 سيكون هناك خيار ترجمة جديد يظهر في قائمة الإعدادات عند اكتشاف صفحة بلغة أخرى فقط.