لينوفو تعلن رسميًا عن هاتف Lenovo Z6 Pro

أعلنت شركة لينوفو يوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث “زد6 برو” Z6 Pro، الذي يأتي بعد سلسلة من التسريبات، والتشويقات الرسمية المضللة، فضلًا عن الإشاعات. جاء الهاتف ليقدم للمستخدمين: 4 كاميرات، وأحدث معالجات كوالكوم، وتقنية الشحن السريع.

ويقدم هاتف لينوفو الجديد شاشةً من نوع “سوبر أمولد” Super AMOLED بقياس 6.39 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، وكثافة 403 بكسل في البوصة. وهي تدعم تقنيتي: DCU-P3، و HDR10. كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي “رام” بثلاثة أحجام حسب سعة ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 6 جيجابايت مع ذاكرة 128 جيجابايت، و 8 جيجابايت مع ذاكرة 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت مع ذاكرة 512 جيجابايت.

ويضم هاتف “زد6 برو” معالج كوالكوم الأحدث: سنابدراجون 855 بتردد 2.42 جيجاهرتز، ومعالج الرسوميات “أدرينو 640” Adreno 640. ويأتي الهاتف بسماكة 8.7 ميليمترات ويزن 185 جرامًا، وهو يعمل بالإصدار 9 “باي” من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وتأتي كاميرات الهاتف الخلفية الأربع بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسة، وبدقة 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2 للثانية المخصصة للتصوير العريض، وبدقة 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 للثالثة المخصصة لتصوير العمق telephoto، وبدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8 للرابعة المخصصة لتصوير الفيديو فقط، مع مثبت صورة بصري OIS، وهي تضم حساس TOF 3D. أما فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، التي تأتي داخل نتوء الشاشة، فهي بدقة 32 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.0، ودعم تقنية “المدى الديناميكي العالي” HDR.

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وفيما يتعلق بباقي المواصفات الأخرى، فإن “زد6 برو” يدعم تقنية الصوت “دولبي أتموس” Dolby Atmos، ويأتي مع منفذ “يو إس بي سي” USB-C، كما يأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وتقنية الشحن السريع باستطاعة 27 واطًا.

هذا؛ وسوف تطرح لينوفو هاتفها الجديد في السوق الصيني أولًا اعتبارًا من 29 نيسان/ أبريل الجاري باللونين: الأحمر والأخضر، وبسعر يعادل 430 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 450 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8/256 جيجابايت، وبسعر يعادل 715 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12/512 جيجابايت.