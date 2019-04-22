إليك قائمة أجهزة Huawei الـ 49 التي ستحصل على واجهة EMUI 9.1 الأحدث من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بتفصيل بعض الميزات المتوفرة على النسخة الأحدث من واجهة EMUI والتي تحمل الإصدار EMUI 9.1 في الأسبوع الماضي. وفي الوقت الراهن هناك بعض الأجهزة التي تعمل بواجهة EMUI 9.1 الجديدة، وهناك أيضًا بعض الأجهزة التي يجري إختبارها، ولدينا الآن كذلك قائمة للأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى EMUI 9.1 في وقت لاحق من هذا العام.

واجهة EMUI 9.1 الجديدة تجلب معها تصميم جديد للأيقونات، وإيماءات تحكم جديدة، ونظام جديد للملفات، فضلا عن تحسين تجربة الإستخدام بصفة عامة. وبفضل ملصق تم نشره من قبل شركة Huawei، فقد أصبحنا نعرف الآن أجهزة Huawei و Honor التي ستحصل على النسخة الجديدة من واجهة EMUI.

الأجهزة التي تعمل حاليًا بواجهة EMUI 9.1 :

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

الأجهزة التي يجري إختبار واجهة EMUI 9.1 عليها حاليًا

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Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei Nova 4

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 2S

Honor Play

Honor 10

Honor Play 8A

Huawei Maimang 7

Honor View 10

Honor View 10 Lite

Honor Note 10

Honor 9

Honor V9

Honor 8X

الأجهزة التي من المقرر أن تحصل على تحديث EMUI 9.1 مستقبلاً

Huawei Nova 4e

Huawei Nova 3e

Huawei Enjoy 9 Plus

Huawei Enjoy 8 Plus

Huawei Enjoy MAX

Huawei Enjoy 9S

Huawei Enjoy 7S

Huawei Enjoy 9e

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Honor 20i

Honor 9i

Honor 7X

Huawei MediaPad M5 Tablet 10.1

Huawei MediaPad M5 Tablet 8.0

Huawei MediaPad M5 Tablet 8.4

Huawei MediaPad M5 Pro Tablet 10.8

Huawei MediaPad Tablet 5T 10.1

واجهة EMUI 9.1 الجديدة لا تزال تستند على نظام Android 9 Pie، ولكنها تجلب معها العديد من التغييرات والتحسينات التي تجعل الهاتف يبدو سلسًا. الأيقونات الجديدة هو تغيير مرحب به أيضًا.