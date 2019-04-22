إليك قائمة أجهزة Huawei الـ 49 التي ستحصل على واجهة EMUI 9.1 الأحدث من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بتفصيل بعض الميزات المتوفرة على النسخة الأحدث من واجهة EMUI والتي تحمل الإصدار EMUI 9.1 في الأسبوع الماضي. وفي الوقت الراهن هناك بعض الأجهزة التي تعمل بواجهة EMUI 9.1 الجديدة، وهناك أيضًا بعض الأجهزة التي يجري إختبارها، ولدينا الآن كذلك قائمة للأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى EMUI 9.1 في وقت لاحق من هذا العام.
واجهة EMUI 9.1 الجديدة تجلب معها تصميم جديد للأيقونات، وإيماءات تحكم جديدة، ونظام جديد للملفات، فضلا عن تحسين تجربة الإستخدام بصفة عامة. وبفضل ملصق تم نشره من قبل شركة Huawei، فقد أصبحنا نعرف الآن أجهزة Huawei و Honor التي ستحصل على النسخة الجديدة من واجهة EMUI.
الأجهزة التي تعمل حاليًا بواجهة EMUI 9.1 :
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
الأجهزة التي يجري إختبار واجهة EMUI 9.1 عليها حاليًا
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 9
- Huawei Mate 9 Pro
- Huawei Mate 9 Porsche Design
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P10
- Huawei P10 Plus
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 3
- Huawei Nova 3i
- Huawei Nova 2S
- Honor Play
- Honor 10
- Honor Play 8A
- Huawei Maimang 7
- Honor View 10
- Honor View 10 Lite
- Honor Note 10
- Honor 9
- Honor V9
- Honor 8X
الأجهزة التي من المقرر أن تحصل على تحديث EMUI 9.1 مستقبلاً
- Huawei Nova 4e
- Huawei Nova 3e
- Huawei Enjoy 9 Plus
- Huawei Enjoy 8 Plus
- Huawei Enjoy MAX
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Enjoy 7S
- Huawei Enjoy 9e
- Honor 9 Lite
- Honor 8X Max
- Honor 20i
- Honor 9i
- Honor 7X
- Huawei MediaPad M5 Tablet 10.1
- Huawei MediaPad M5 Tablet 8.0
- Huawei MediaPad M5 Tablet 8.4
- Huawei MediaPad M5 Pro Tablet 10.8
- Huawei MediaPad Tablet 5T 10.1
واجهة EMUI 9.1 الجديدة لا تزال تستند على نظام Android 9 Pie، ولكنها تجلب معها العديد من التغييرات والتحسينات التي تجعل الهاتف يبدو سلسًا. الأيقونات الجديدة هو تغيير مرحب به أيضًا.
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