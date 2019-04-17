بكاميراتها الخفيّة .. OPPO تعلن رسميًا دخولها أسواق المنطقة…

تمثل سلسلة Reno تجسيداً لرؤية OPPO المبتكرة في تطوير الهواتف الذكية، وتُعد الإمارات العربية المتحدة أول سوق دولية تطرح فيه الشركة السلسلة الجديدة.

طرح أول إصدارين وهما: Reno 10x Zoom، وReno

الإعلان أيضًا عن مشروع OPPO MEA 5G Landing Project الجديد بالتعاون مع شركتي “اتصالات” و”زين”.

بعد أيام من إعلانها عن إطلاق سلسلة هواتف Reno رسمياً على مستوى العالم، أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، رسميًا مساء اليوم عن طرح سلسة Reno الأحدث للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط. ووقع اختيار الشركة على دبي لطرح السلسلة الجديدة من هواتفها العالية الجودة على المستوى الدوليّ؛ نظراً للأهمية الإستراتيجية، التي توليها الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، في إطار إستراتيجية توسعها العالمية.

تضم سلسلة Reno هاتفين جديدين هما: OPPO Reno 10x Zoom، وReno. ويمتاز الهاتفان بمفهوم جديد كلياً من حيث فلسفة التصميم، ونموذج التواصل، وكلاهما مجهز بشاشة: OLED كاملة، مع حواف رفيعة للغاية، وكاميرا سيلفي مخفية، ومكونات ذات جودة فائقة. يتوفر هاتف Reno للطلب المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 17 أبريل، وفي المملكة العربية السعودية من 18 أبريل، وللشراء اعتباراً من 22 أبريل في الإمارات، و 25 أبريل في السعودية.

وقد تم تجهيز هاتف OPPO Reno بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، بسعر 1899 درهماً إماراتياً و 1899 ريالاً سعودياً. أما هاتف OPPO Reno 10x Zoom فهو مجهز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت، وستعلن الشركة عن سعره، وميعاد توافره في الأسواق لاحقا. وستتيح “اتصالات” شراء الجهاز عبر خطة الدفع الذكي بأقساط ميسرة تصل لغاية 24 شهر.

وبالتزامن مع طرح السلسة الجديدة من الهواتف، أعلنت OPPO أيضاً عن مشروع: “OPPO MEA 5G Landing Project” الجديد بالتعاون مع شركتيّ الاتصالات الرائدتين في المنطقة “اتصالات” و”زين”. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تطوير شبكات الجيل الخامس في المنطقة، بعد أول اختبار تجريبي مشترك للهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس، أجرته OPPO و”اتصالات” مطلع هذا الشهر. ويعد مشروع “5G Landing Project” العالمي الذي أطلقته الشركة بمثابة مبادرة طرحتها OPPO، وشركات الاتصالات العالمية الرائدة؛ بهدف تقديم منتجات وخدمات الجيل الخامس للمستخدمين في أقرب وقت ممكن. ولتقديم تجارب الجيل الخامس الحقيقية للمستخدمين، تلتزم OPPO بالعمل مع شركائها في قطاع الاتصالات، بما في ذلك شركات الاتصالات؛ من أجل توحيد الجهود لتسريع عملية تطوير شبكات الجيل الخامس.

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وخلال المؤتمر، علق آندي شي، رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: “تعكس سلسلة Reno التطوّر الذي حققته OPPO، وتقدِّم مفهوماً جديداً من حيث التصميم، ونموذج التواصل. إنها سلسلة مبتكرة من الهواتف الذكية المُصممة خصيصاً للشباب الطموحين، ممن يسعون وراء أحلامهم، ويعبرون عن أنفسهم، ويبتكرون التوجهات الجديدة، وكذلك للأشخاص غير التقليديين الذين يهتمون بالتصميم والابتكار، والإمكانات الفائقة”. وأضاف قائلاً: “تعد دولة الإمارات وجهة مثالية لانتشار التقنيات المبتكرة، وبالتعاون مع شركات الاتصالات الرائدة مثل: “اتصالات” و”زين”، سيتمكن المستخدمون من تجربة تقنيات شبكة الجيل الخامس في أقرب وقت ممكن”.

وأشار رئيس OPPO أيضًا – في تصريح لفريق البوابة العربية للأخبار التقنية أثناء المؤتمر – إلى أن شركته تركز على إحراز نمو مضاعف في العام القادم، ولا تولي اهتمامًا كبيرًا بإبراز عضلاتها – إن صح التعبير – في ميدان المنافسة مع العلامات التجارية الأخرى، وأشار إلى أن الخطوة الكبيرة التالية تتمثل في تعزيز فهم الشركة للمنطقة، ولمتطلبات المستخدمين فيها، وتعزيز الشركات المحلية والإقليمة، مع الجهات ذات الصلة بإستراتجية النمو، وعلى رأسها تقنية الجيل الخامس، هذا بالإضافة إلى تعزيز وجودها الفعلي في المنطقة.

وصرّح خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في “اتصالات” قائلاً: “تلعب ’اتصالات‘ دوراً رائداً في تمكين شبكات الجيل الخامس؛ سعياً إلى الارتقاء بمنظومات الاتصال المستقبلية، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتحوّل الرقمي، بما ينسجم مع إستراتيجية ’اتصالات‘ الشاملة، والهادفة إلى ’قيادة المستقبل الرقمي؛ لتمكين المجتمعات‘. مضيفاً: إن التنسيق الوثيق مع مصنعي الهواتف الذكية من شأنه إتاحة الاستفادة من التقنيات المتطورة، التي توفرها شبكة الجيل الخامس للمستخدمين، وهذا ما دفعنا للعمل مع OPPO في مشروع “5G Landing Project”؛ لتسريع عملية طرح تقنيات الجيل الخامس”.

OPPO Reno وخاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات:

بإطلاق سلسة Reno، تؤكد OPPO على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. يتميز هاتف Reno 10x Zoom من OPPO بكاميرا مبتكرة، مجهزة بثلاث عدسات، مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

تعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم – 160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتف Reno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة؛ حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom بزاوية واسعة، يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر، بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما تساعد هواتف Reno الجديدة على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 الفائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة، ذات ألوان زاهية في أي وقت.

باستخدام الوضع الليلي 2.0 الفائق الجودة، يعالج Reno الوجوه والخلفيات بشكل منفصل، ويوفر تأثيرات محسنة للون البشرة، فيقدِّم صورة أكثر واقعية. كذلك، يدعم هاتف Reno 10x Zoom Edition تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K الفائقة الجودة، بسرعة 60 إطاراً في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري، وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

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ويمتلك هاتف Reno كاميرا أمامية مخفية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع استبدال الكاميرا العريضة، والكاميرا المقرِّبة بكاميرا عمقها 5 ميجابكسل؛ لتوفير جودة فائقة للصور، التي لا تقع ضمن مجال التركيز.

OPPO Reno و كاميرا سيلفي مخفية:

تعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno. تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط، وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة، دون تعرضها للأعطال. حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد، على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ؛ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر، وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.

OPPO Reno و تصميم أنيق مع شاشة بانورامية كاملة:

يترجم هاتف Reno هذ الشعار إلى حقيقةٍ ملموسةٍ، ويعد امتداداً لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب. يعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات، دون إغفال عنصريّ التناسق والجمال المتوازن. يتوفر الهاتف باللونين الأخضر المحيطي، والأسود الكاحل، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من واجهته الزجاجية، مما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.

تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom بشاشة بانورامية بقياس 6.6 بوصات، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية: يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة؛ لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. تبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف، دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، أو التأثير على الأداء.

OPPO Reno و أداء فائق ومكونات عالية الجودة:

يمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب، دون توليد حرارة زائدة، أو التأثير على أداء الهاتف.

ويحتوي هاتف Reno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x، وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ كبير. بينما يحتوي هاتف Reno على معالج Snapdragon 710 وبطارية تبلغ سعتها 3765 مللي أمبير.

OPPO Reno و تجربة أمتع للّعب:

عند تشغيل الألعاب على هاتف Reno، يعمل نظام التشغيل الفائق مع مكونات الجهاز العالية الجودة على توفير تجربة أفضل، وأكثر إمتاعاً للمستخدمين.

ولا تقتصر تجربة الألعاب في Reno على الأداء القوي فقط، بل تشمل أيضا تقنية Hyper Boost، التي طورتها OPPO بشكل مستقل، وتتضمن ثلاث وحدات: Game Boost، وSystem Boost، وApp Boost. ونجحت هذه الوحدات في تعزيز الأداء أثناء اللعب بشكل لافت، وكذلك في تسريع نظام التشغيل، وتسهيل فتح التطبيقات بسرعة أكبر.

تضم السلسلة أيضاً أول هاتف محمول في العالم يحصل على شهادة الأداء العالي للألعاب من TÜV، حيث تعاونت OPPO مع إدارات اختبار التكنولوجيا الأساسية في TÜV Rheinland؛ لتقييم تجربة الألعاب للهواتف المحمولة بشكل شامل، واجتازت 55 مرحلة في 31 فئة اختبار، تشمل أربعة معايير: الاتصال، والتحمُّل، والشاشة، والنظام. وتتميز اختبارات الاستخدام الاحترافي هذه بتوافقها مع عادات المستخدمين الواقعية، كما تعمل على تقييم تجربة الألعاب المتكاملة بالهاتف الجوال.

علاوةً على ذلك، تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom بتقنيات مبتكرة تشمل الجل الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم الثلاثي التبريد؛ لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية، ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة.