افضل العاب انترنت Online Games على اجهزة Android الجزء الأول

عالم الألعاب ممتلئ بالألعاب المتنوعة و المختلفة. الـ Online Games او الألعاب التي تحتاج الى اتصال بالإنترنت من اكثر الألعاب شهرة. في عالم الألعاب وجود زميل لك يساعدك في اللعب او يلعب معك فقط. كنوع من التسلية و تحسين تجربة اللعبة فإن اللعب الجماعي هو اكثر ما يميز اي لعبة. و حتى الألعاب التي تعتمد على قصة ثابتة و مهام يجب انجازها يتم اضافة طور او جزء فرعي من اللعبة معتمد على الانترنت. في هذا الموضوع جمعنا بعض افضل العاب الانترنت على اجهزة Android

افضل Online Games

PUBG Mobile

Modern Combat Versus

Asphalt

fortnite

fifa soccer

PUBG Mobile

لعبة Player’s Unknown Battle Ground Mobile او PUBG Mobile من اكثر الالعاب شهرة من عام 2018 و تستمر الشهرة معنا في 2019 ايضاً. تعتمد على الإنترنت في عملها بشكل اساسي ككل الألعاب في هذا الموضوع. اللعبة كلها بأنك تهبط في جزيرة مع 99 شخص مختلف ينتصر منكم من يبقى حياً اخيراً. مطلوب منك قتل كل من تقابله بإستخدام الأسلحة و المعدات و الذخيرة التي ستجدها في انحاء الجزيرة. يمكنك اللعب وحدك او مع صديق فتكونان اثنين فقط. او تلعب بفرقة مكونة من 4 اشخاص مع اصدقائك. لعبة PUBG حصدت نجاحاً باهراً. و لازالت تحصده الى الآن. اللعبة مجانية و متوفرة على Google play Store

Modern Combat Versus

احد الألعاب التي تعتمد على المعارك ايضاً. المعارك الحديثة بشكل خاص. لعبة Modern combat versus هي لعبة معركة بين فرقتين. كل فرقة تتكون من 4 افراد. معكم من الرصاص و الذخيرة ما معكم. استغل كل رصاصة ممكنة لتتمكن من الإنتصار في المعركة ضد الفريق الآخر. يمكنك لعب لعبة Modern Combat Versus مع اصدقائك او مع اشخاص من مختلف بلدان العالم. و انشاء تحالفات حول العالم. البطولات في لعبة Modern combat متنوعة. و تحتاج الى تركيز عال لتتمكن من الإنتصار في كل معركة. لعبة Modern Combat تعتمد على منظور الفرد الأول First person scene. و يمكنك تحميلها بشكل مجاني من على متجر Google play Store

Asphalt

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غريبة لعبة سباق في موضوع مختص بالألعاب التي تعتمد على الإنترنت؟. هل العاب السباق ضمن الـ Online Games ؟. الفكرة هنا ليست في انك ستواجه اصدقائك او ستواجه اشخاص من حول العالم و حسب. العاب Asphalt تعطيك مواجهة ضد كل اصدقائك. تتيح لك لعبة Asphalt الإضطلاع على الارقام الخاصة بأصدقائك على اللعبة و عليك بعد ذلك كسر هذه الأرقام. هي ليست مواجهة مباشرة على الإنترنت. بل هي معركة بينك و بين اصدقائك في كسر الأرقام القياسية الخاصة بهم. فهل ستتمكن من كسر كل ارقامهم القياسية؟ Asphalt توفر عدة العاب يمكنك تحميلها من على Google play Store. اهمهم يكمن في Asphalt 8 و Asphalt 9 و Asphalt Nitro و Asphalt Extreme. و كلهم متوفرين بشكل مجاني

Fortnite

لعبة اخرى تعتمد على الـBattle Royal. طور الـBattle Royal هو طور المعركة التي تتم على جزيرة بين 100 لاعب تقريباً. و الفائز هو الذي يبقى لآخر المعركة حياً. بعد ان استطاع قتل كل من واجهه على الجزيرة. لعبة Fortnite تقدم نسخة كرتونية من هذا الطور. حيث انك لا تحارب فقط. انت تحارب و تبني و تهدم بنائات الآخرين. يمكن ان تعتبر Fortnite هي مزيج بين لعبة PUBG و لعبة Minecraft. بشكل كرتوني ظريف. Fortnite حصدت شهرة عالية في عام 2018 و لازالت تحصد من الشهرة حتى الآن و نحن في عام 2019. للأسف Fortnite لا تدعم كل الأجهزة و لكن يمكنك الإضطلاع على الأجهزة الداعمة للعبة من الموقع الرسمي للعبة. و اللعبة ليست متوفرة على Google play Store لذلك يمكنك الدخول الى موقع اللعبة ايضاً لتحميلها

Fifa Soccer

آخر العاب هذه القائمة. عالم Fifa بين يديك. اللعبة التي توفر لك تجربة شبه مشابهة للعبة Fifa على اجهزة الكمبيوتر. اذا كنت مهتم بعالم كرة القدم. مهتم بالدوريات المختلفة. و تحب ان تلعب كأنك لاعبك المفضل. فلعبة Fifa soccer هي لعبة جيدة لك. لعبة Fifa Soccer تتيح لك لعب مباريات كرة قدم على الإنترنت ضد كل من تعرفهم او لا تعرفهم. و يمكنك اللعب ضمن طور الـUltimate Team حيث يمكنك تجميع فرقتك القوية ما بين كل لاعبي اللعبة. و تبني بينهم الـChemistry او التعاون بينهم بمعنى اصخ. و من انتصاراتك و لعبك تستطيع حصد جوائز متعددة كلاعبين لفريقك الخاص مثلاً. لعبة Fifa Soccer لعبة ستعجبك اذا كنت من المهتمين بلعبة كرة القدم. و يمكنك تحميلها من على متجر Google play بالمحان

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