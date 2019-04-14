Lenovo تؤكد رسميًا أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Lenovo لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Z6 Pro في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري. لقد علمنا بالفعل بأن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم جنبا إلى جنب مع كاميرا متقدمة جدًا تطلق عليها الشركة الصينية إسم Hyper Vision ستكون قادرة على ما يبدو على إلتقاط الصور بدقة 100 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا في الفترة الماضية كذلك على العلبة الخاصة بهذا الهاتف. الآن، كشف لنا نائب رئيس شركة Lenovo، السيد Chang Cheng أن الهاتف Lenovo Z6 Pro الجديد سيكون أول هاتف من الشركة يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تظهر صورة تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيدعم إتصال 4G و 5G في آن واحد، مما يؤكد أن الهاتف سيضم منفذين للشريحة SIM. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أن شبكة 5G الجديدة لا تزال في بداياتها، ولا توفر بعد تجربة أفضل بكثير من 4G LTE في الأسواق القليلة حيث تم إطلاقها.

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من المتوقع أن يضم الهاتف Lenovo Z6 Pro شاشة خالية من القطع أو الثقب مع شاشة قابلة للسحب أو كاميرا أمامية منبثقة. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وكاميرا بزاوية واسعة تصل إلى 125 درجة توفر العديد من الميزات المتقدمة المعتادة. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في غضون أسبوعين.