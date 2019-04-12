البحث عن أفضل برامج تنزيل الفيديوهات رحلة شاقة ومتعبة للغاية وهذا لأن الإنترنت مليء بالكثير من هذه البرامج ولكن دائماً ما تجد خدعة ما في هذه البرامج تجعل تجربته أمرا ً قاسياً للغاية .

هناك حاجة كبيرة لمثل هذه البرامج وربما كان هذا هو السبب في وجود الكثير من هذه البرامج منتشراً عبر الإنترنت وكون معظم المطورين يفكرون في تقديم نسخ من هذه البرامج ، قد تحتاج أن تحمل ملف صوتي ترغب في سماعه في وقت آخر او ربما ترغب في تحميل فيديو وثائقي طويل بعض الشيء ترغب في مشاهدته في وقت آخر والكثير الكثير من الإستخدامات الأخرى المختلفة .

ولهذا سنتحدث معكم اليوم عن مجموعة من أفضل برامج تنزيل الفيديوهات المجانية والتي يمكنك أن تعتمد عليها بشكل دائم ومستمر ولن تجد معها أي مشاكل تذكر أو خدع خفية قد تدمر تجربتك للبرنامج .

أفضل برامج تنزيل الفيديوهات المجانية :

ستتكون هذه القائمة من 3 برامج هي الأفضل على الإطلاق والتي يمكنك الإعتماد عليها دائماً وهي البرامج التي نستخدمها شخصيا ً ، كل هذه البرامج تعمل بكفاءة على ويندوز 10 ويوجد نسخ خاصة منها لأنظمة التشغيل الأخرى مثل Mac OS وغيره من أنظمة التشغيل ، بالطبع البرامج ستسمح لك بالتحميل بأكثر من صيغة مختلفة .

هذا برنامج مجاني لتحميل الفيديوهات من مواقع المشاهدة المختلفة – وعلى رأسها طبعا ً اليوتيوب – ، كما يوحي البرنامج من إسمه فإنه يسمح لك بأن تقوم بتحميل الفيديوهات بصيغ مختلفة وأحجام مختلفة كما يمكنك تحميل الصوت فقط دون الفيديو بالإضافة لإمكانية تحميل فيديوهات 360 درجة .

طريقة إستخدام البرنامج سهلة للغاية كل ما عليك فعله هو نسخ الفيديو ولصقه في البرنامج وإن قمت بتفعيل برنامج مراقبة الحافظة Clipboard ستجد ان البرنامج يقترح عليك تحميل الفيديو مباشرةً عندما تقوم بنسخ الرابط الخاص به .

رابط تحميل البرنامج من هنا .

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هو برنامج مفتوح المصدر مجاني بشكل كامل ويمكنك أن تعتبره مسرع تحميل ومنظم للتحميلات مثل Internet Download Manger ولكن مجاني وأفضل بشكل عام في الأداء وفي السرعة .

يدعم هذا البرنامج تحميل الفيديوهات المختلفة بأحجام مختلفة من اليوتيوب وأي موقع مشاهدة وكنا قدمنا شرح كامل عن البرنامج في هذا الرابط .

البرنامج مجاني ومفتوح المصدر ويمكنك تحميله من هنا .

هو برنامج مجاني وله نسخة تجارية مدفوعة ، هذا البرنامج هو مشغل فيديو كامل للجهاز يدعم تشغيل مختلف ملفات الفيديو من مختلف الصيغ والجودات المختلفة ويضم بداخله إضافة تسمح لك بتحميل ملفات الفيديو من أي موقع مشاهدة مثل اليوتيوب وغيره .

كنا قد قدمنا شرح كامل للبرنامج مسبقاً يمكنك الإطلاع عليه من هنا .

ويمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .