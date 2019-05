افضل العاب السيارات Car Games على اجهزة Android

العاب السيارات Car Games. احد اشهر انواع الألعاب التي يحب الناس لعبها. يفضل الكثير العاب السيارات لإقترانهم بحب الناس للسيارات الحقيقية. او لمتعة السباقات التي قد تكون في الألعاب. تقضية الوقت امام العاب السيارات امر ممتع و جميل اذا كنت تحب الألعاب. العاب السيارات على اجهزة Android مسلية بشكل كبير. و متنوعة في ما تقدمه. و نعرض لك افضل العاب السيارات على اجهزة Android في هذا الموضوع

Need for speed Most wanted

لعبة سباق السيارات الشهيرة جداً. و التي تحمل ذكريات عديدة لنا. من وقت عام 2005 و اللعبة التي تم اصدارها في هذا الوقت. لعبة Need for speed most wanted هي اللعبة التي تعتمد على سباق سيارات بالشوارع. محاولاً فرض سيطرتك على منطقة معينة في المدينة. و اثناء ذلك فقوات الشرطة في اللعبة تحاول القبض على متسابقين الشارع. اللعبة ليست مجانية هي بسعر 95 حنيه على متجر Google play Store

Need for speed no limits

نفس فكرة لعبة Need for speed most wanted. انت متسابق في الشارع تحاول الحصول على المركز الأول في كل السباقات. تحاول السيطرة على المدينة بشكل كامل. تطور سياراتك التي تمتلكها. تتجنب الشرطة التي تحاول اللحاق بك. هي لعبة مسلية و جميلة جداً. و السباقات بها ممتعة و مسلية. و الجانب الإيجابي ان اللعبة مجانية على Google play store. و يمكنك تحميلها بسهولة.

Asphalt 8

لعبة سباق شهيرة للغاية. انتشرت لعبة Asphalt بشكل كبير بسبب اللمحة المستقبلية التي تعطيها لك اللعبة. حيث انها ليست لعبة سباق عادية. بل تشعر بأنها لعبة سباق من المستقبل. سيارات قوية و جديدة. سرعات عالية للغاية تصل اليها السيارات. مدارات سباق غريبة و جديدة. كل هذا في لعبة واحدة. اللعبة بها اشكال لعب اخرى كسباق الدراجات النارية. و التي هي ممتعة بالمرة. و هي مجانية على Google play Store

Asphalt 9

الجزء التاسع من سلسلة العاب Asphalt. الجزء الجديد الذي تم اصداره في خلال عام 2018 و بدون تعجب لقى اعجاب العديد من محبي العاب السباق. كالجزء الثامن هذه السلسلة كان و مازال الجزء التاسع جزءاً قوياً و غنياً بما تقدمه العاب السباقات. من مدارات مختلفة. و تحديات بكل مدار سباق. و بالطبع هي مجانية كالإصدار الذي سبقها. و متوفرة على Google play Store

Asphalt Nitro

لعبة سباقات اخرى ضمن سلسلة Asphalt. لكنها بحجم صغير جداً. بحجم 38MB فقط. هي موجهة للأجهزة الضعيفة نسبياً. ليست لعبة ثقيلة. ليست التي ستسبب بطأ استجابة بجهازك. بل هي لعبة صغيرة الحجم و تعطيك نفس تجربة السباق في العاب Asphalt الأخرى. نفس السيارات المعدلة القوية. نفس السباقات الممتعة. نفس التجربة المستقبلية. كل ذلك في لعبة مجانية بحجم 38MB فقط. و متوفرة على Google play Store

Real Racing 3

احد العاب السباق الشهيرة من شركة EA. و المجانية ايضاً لحسن الحظ. ليست لعبة سباق شوارع. لا شرطة تبحث عنك و تطاردك في كل سباق. بل انت في حلبة سباق خاصة بذلك. لا عوائق مثل الألعاب الباقية. فقط متسابقين يعرفون كيف يسبقونك. و المطلوب منك ان تنتصر عليهم. لعبة Real Racing 3 هي لعبة سباقات سيارات حقيقة تقريباً. تعطيك تجربة كأنك في سباق سيارات محترف. و مطلوب منك الوصول الى المراكز الأولى بهذا السباق. و هي مجانية على Google play store

Hill Climb Racing

احد الألعاب المسلية و التي يمكنك تمضية الوقت عليها. اذا كنت لا تبحث عن جائزة في اللعبة. و تريد فقط من هذه اللعبة ان تسلي وقتك. و ان تستمع بالدقائق التي تمضيها امامها. فلعبة Hill climb Racing من الألعاب الجميلة بهذا الشأن. حيث انها بكل بساطة لعبة متعددة الخرائط. تقوم بتجميع العملات. و تقطع من المسافة في الخريطة ما تقطع. تحاول ان تتجنب انتهاء وقود سيارتك. او سقوطك على رأسك في اللعبة. و بتجميعك للنقود تستطيع فتح خرائط جديدة او شراء سيارات احدث. لعبة Hill climb racing لعبة مجانية مسلية. و توفر لك خياراً جيداً لتقضية بعض الوقت اللطيف على هاتفك

