صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Motorola P40 Play

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Motorola P40 محورًا للعديد من التسريبات منذ بداية هذا العام، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن. وعلى غرار ما حدث في العام الماضي، فيبدو أن شركة موتورولا لا تتطلع لإطلاق طراز واحد فقط من الهاتف Motorola P40، وإنما تخطط لإطلاق عدة طرازات من هذا الهاتف.

من بين هذه الطرازات، سيكون هناك Motorola P40 Play الذي حصلنا اليوم على صور حاسوبية له تجسد لنا كيف سيكون تصميمه من مختلف الزوايا، وهناك فيديو أيضًا كالمعتاد. وكما تلاحظون، فالهاتف Motorola P40 Play سيضم شاشة بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الذقن الذي سيكون سميكًا نسبيًا، وسيضم كذلك قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن شاشة هذا الهاتف ستمتاز بقطر 5.6 إنش، في حين سيضم مستشعر بدقة 13 ميغابكسل في الكاميرا الرئيسية بالخلف، في حين سيتم إستخدام الكاميرا الثانية في الخلف على الأرجح لإستشعار معلومات العمق، ولكننا لسنا متأكدين من ذلك حتى الآن.

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الهاتف Motorola P40 Play سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ومنفذ MicroUSB في الأسفل. وستبلغ أبعاد هذا الهاتف نحو 147.7 × 71.5 × 9.2 ملمتر. لسوء الحظ، هذه هي كافة التفاصيل التي لدينا الآن، ولكن مع إقترابنا من موعد الكشف الرسمي، نتوقع ورود المزيد من التسريبات المتعلقة بالهاتف Motorola P40 Play إلى شبكة الإنترنت.

ضع في إعتبارك أن هذا الهاتف سيحمل إسم Motorola P40 Play في الصين فقط، وهذا ما يعني بأنه سيحمل إسم مختلف في الأسوق الأخرى وقد يكون جزءًا من مبادرة Android One.