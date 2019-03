قم بتحديث نظام ويندوز Windows 10 مع سرعة إنترنت ضعيفة

نظام ويندوز Windows 10 احد اكثر الأستخدمة استخداماً حول العالم على اجهزة الكمبيوتر. اغلب الإحصائيات و القرائات تشير الى ان Windows 10 يأخذ نسبة كبيرة من انظمة التشغيل في العالم. حيث ان نظام Windows بشكل عام يحتل 86% من اجهزة الكمبيوتر. بينما نظام Windows 10 وحده يحتل ما يصل الى 47% من هذه النسبة. ارقام كبيرة للغاية. للإحتفاظ بكل المستخدمين تلجأ Microsoft الى اصدار تحديثات جديدة كل فترة. سواء كانت تحمل اصلاحات او مزايا جديدة. فجزء كبير من الدعم يأتي لصالح الإحتفاظ بالمستخدمين

و لكن تكمن مشكلة بسيطة. ليس كل المستخدمين يتمتعون باتصال انترنت مستقر. او اتصال بالانترنت سريع. بسبب الانترنت الضعيف بعض الشئ عند جزء من المستخدمين لا يمكن تثبيت التحديثات بسهولة. بل انه يمكن ان يواجهوا مشكلة في التثبيت كفشل التحميل. او استغراقه وقتاً اطول من اللازم. تخيل ان تقضي يومين مثلاً لتقوم بتحميل تحديث واحد لجهازك. كالمعتاد هناك طرق عدة لتتخطى كل هذه المشاكل. في هذا الموضوع نسرد بعض الحلول لكم

التحديث عن طريق الشبكة المحلية

لماذا تحمل ملفات قد حملتها من قبل مجدداً ؟ اعتبر هذه الجملة هي شعار هذه الطريقة. حيث يمكنك ان تقوم بتحميل اي تحديث اياً كان عن طريق الشبكة المحلية. حيث انه يمكنك نقل ملفات التحديث من جهاز محدث مسبقاً و متصل على الشبكة التي انت عليها. بذلك يمكنك التحديث بدون الحاجة للجوء الى الإتصال بالإنترنت. انت فقط بحاجة الى اتصال باي شبكة. و يجب ان يكون على هذه الشبكة جهاز محدث الى التحديث الذي تريد

1- تأكد ان الجهازين متصلان بنفس الشبكة

2- افتح تطبيق Settings

3- ابحث عن

Delivery Optimization settings

4- قم بتفعيل اختيار Allow Downloads from other PCs

5- قم بإختيار PC’s on my local network

6- بذلك سيقوم النظام بتحميل التحديثات من الجهاز المتصل على الشبكة معه بدون استهلاك سرعة الإنترنت

اداة تحميل الـWindows

متابعتك للتثبيت و التحميل هي حل مثالي. اذا كنت تمتلك سرعة انترنت ضعيفة يمكنك مراقبة التحميل و متابعته بشكل اكبر بإستخدام اداة تحميل نسخة الـWindows الخاصة بـMicrosoft. الأداة تتيح لك تحميل و تثبيت و تجهيز نسخة Windows جاهزة للتثبيت. و التي يمكنك تحديث جهازك بإستعمالها. قد سبق و تحدثنا عن هذه الأداة في وقت ماضي. و في موضوع سابق. و قد ناقشنا كيف يمكنك استعمالها بشكل كامل من قبل. و هي حل شبه مثالي لتحديث النظام.

Windows Update Catalog

تحتفظ شركة Microsoft بكل تحديثاتها السابقة في كاتالوج خاص بها. يمكنك تحميل اي تحديث تريده من عليه. و بالطبع تحميلك للتحديث. بشكل آمن و مضمون. و يمكنك متابعة التحميل اثناء تحميلك ملف الـISO الخاص بالنسخة من الموقع بسهولة. و بذلك تضمن تحميل التحديث و تثبيته بشكل آمن و بدون ان تعاني من مشاكل كثيرة.