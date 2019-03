جوجل تعطل إمكانية بث Google Photos لتفزيونات Android TV في ضوء خلل أمني كبير

فاطمة أيت طالب - دبي - في نهاية الأسبوع الماضي، قدم أحد المستخدمين دليلاً على وجود خلل كبير في تلفازه الذكي Vu المزود بنظام Android TV. في الأساس، قام هذا المستخدم بالدخول إلى صفحة الحسابات المرتبطة بالتلفاز الذكي على تطبيق Google Home الخاص به ليعثر على قائمة طويلة جدًا لمستخدمين آخرين لا يعرفهم. يقول هذا المستخدم أنه كان قادرًا على رؤية بعض الصور الخاصة بهؤلاء الغرباء وهي تظهر في وضع Ambient Mode.

علمت شركة جوجل بهذا الخلل بسرعة وقامت على الفور بتعطيل عمل ميزة Ambient Mode مع Google Photos، وتعطيل القدرة على ربط الأجهزة لاسلكيًا ( Cast ) مع التلفزيون بإستخدام المساعد الرقمي Google Assistant كإجراء وقائي. وبعد وقوع الحادثة، قدمت شركة جوجل بيانًا لمنتدى XDA Developers تقول فيه : ” نحن نأخذ خصوصية مستخدمينا على محمل الجد. أثناء التحقيق في هذا الخطأ، عطلنا القدرة على البث عن بعد بإستخدام Google Assistant أو مشاهدة الصور من Google Photos على تلفزيونات Android TV “.

لم تمنع شركة جوجل خاصية Ambient Mode من العمل مع Google Photos فقط، فقد عطلت تمامًا أيضًا إمكانية عرض Google Photos على أي تلفاز يعمل بنظام Android TV حتى تقوم بإصلاح هذه المشكلة، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك بث Google Photos إلى Chromecast. ونحن نثني على شركة جوجل للرد على هذا الخلل بعد يوم واحد فقط على ظهوره على تويتر وإغلاق جميع المنافذ حتى تقوم بحل المشكلة. في الوقت نفسه، من المؤكد أن هذا الخلل قد يدفع بعض المستخدمين لإعادة النظر في إختيارهم لإستخدام خدمة الصور Google Photos لتخزين الصور الشخصية.

هذا المستخدم الذي رصد هذا الخلل لأول مرة في تلفاز Vu الذكي الخاص به كان يعمل بنظام Android TV 7 مع التحديث الأمني الأخير الذي تم إطلاقه في العام 2017. وعلى الرغم من أن المستخدمين الآخرين لم يتمكنوا من رصد نفس الخلل على جهاز Xiaomi Mi Box 3 الذي يعمل بنظام الأندرويد Oreo، فقد إقترح مستخدم آخر أن هذه المشكلة لا ترتبط بشركة مصنعة واحدة ولكنها قد تكون مرتبطة مباشرة بنظام Android TV أو حسابات جوجل أو تطبيق Google Home.

When I access my Vu Android TV through the @Google Home app, and check the linked accounts, it basically lists what I imagine is every single person who owns this television. This is shocking incompetence. pic.twitter.com/5DGwrArsco