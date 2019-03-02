Oppo F11 Pro المواصفات و المميزات مع السعر

Oppo F11 pro هاتف جديد مقدم من شركة Oppo اعلنت عنه الشركة اليوم بمؤتمرها في مدينة برشلونة الإسبانية. ضمن فعاليات مؤتمر MWC لعام 2019. المؤتمر السنوي الذي تتنافس فيه كل شركات الهواتف المحمولة على اصدار اصدارات حديثة و جديدة. ذات تقنيات عالية و متميزة عن باقي الشركات. مثلما فعلت Samsung في جهاز Galaxy Fold و اجهزة Galaxy S10 .و مثلما فعلت Xiaomi في جهاز Mi9. و اليوم كان دور Oppo لتعلن عن هاتفها الجديد. فهل يحمل الهاتف شيئاً جديداً يستدعي نظرنا ؟ هذا ما سنناقشه.

مواصفات Oppo F11 Pro

شاشة بحجم 6.55 بوصة بدقة 1080×2340 من نوع IPS LCD

نظام تشغيل Android 9.0 Pie بواجهة Color OS

معالجج MediaTek Helio P70 ثماني النواة

ذاكرة تخزين داخية 64GB او 128GB

ذاكرة وصول عشوائي 6GB RAM

كاميرا خلفية مزدوجة

العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8

العدسة الثانية بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي لعزل الخلفية

العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي لعزل الخلفية كاميرا امامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0

بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع

مميزات Oppo F11 Pro

كاميرا امامية منبثقة

يبدو ان Oppo قد اعجبتها الفكرة. و قررت تكرار هذه الفكرة من جديد. فبعد تجربة الكاميرا المنبثقة في جهاز Oppo Find X قررت Oppo اعادة استعمال هذه الفكرة. و لكن على غرار الهاتف السابق هذه المرة قررت الشركة جعل الكاميرا الأمامية فقط هي من تنبثق. على عكس الظهر المتحرك الذي كان في جهاز Oppo Find X و الذي جعل المتانة الكلية للجهاز ضعيفة مقارنة بالأجهزة الأخرى. الكاميرا الأمامية المنبثقة حل تلجأ له الشركات للقضاء على ظاهرة الحواف و الـNotch. فإخفاء الكاميرا الأمامية و جعلها تظهر عند الإستعمال هو حل جيد. يعيبه ان الأجزاء الميكانيكية يمكن ان تتضرر بسبب اي عوامل قد يكون احدها بعض ذرات التراب او الغبار. التي ستوقف سلاسة عمل المنظومة بالكامل. و لكن الفكرة قد اثبتت نجاحها من قبل فلم لا نكررها مجدداً ؟

شحن سريع للغاية

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في البداية انت تسمع كلمة الشحن السريع يتجه تفكيرك الى تقنيات الشحن السريع الخاصة بشركة Qualcomm سواء كانت QC30 او QC4.0 او في بعض اجهزة Samsung تستعمل QC2.0. لكن الوضع يختلف مع شركة Oppo. تستعين شركة Oppo بشحنها السريع الخاص بها الذي يدعى Vooc. سر تسمية التقنية بهذا الإسم ليدل على سرعة الشحن. فانك عندما تنطق الكلمة فانت تنطقها بسرعة للغاية. ولا تستغرق وقتاً في نطقها. كذلك قدرة الشحن من هذه التقنية. فالشحن بهذه التقنية سريع جداً. و يتفوق على تقنيات الشحن السريع الأخرى بمراحل

مميزات اخرى

الشاشة تستغل 84.1% من مساحة الهاتف الكلية

وجود مدخل السماعات 3.5mm

عيوب Oppo F11 Pro

لا يوجد مدخل للذاكرة الخارجية

استعمال واجهة Color OS الذي لا يتحملها بعض المستخدمين

يرى البعض ايضاً ان معالجات MediaTek ليست بقدرة المعالجات الأخرى و هناك الأفضل منها

التسعير

يتوقع اصدار الهاتف بتسعير 6000 جنيه تقريباً. الشركة لم تعطي اي معلومات عن السعر في المؤتمر. لكن نظراً الى المواصفات و سياسة التسعير الخاصة بشركة Oppo. فإن فئة الـ6000 جنيه موضع جيد للهاتف. حيث سيجد في منافسته جهازي Xiaomi Pocophone و Nokia 8.1 و الذي لكل جهاز منهم ميزته الخاصة. فهي فئة تخضع في تنافسها لأولوية المستخدم. فان كانت اولويتك في الكاميرا فإن F11 pro يستحق الشراء بالفعل في هذه الفئة.