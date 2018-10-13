باحثون يحذرون من التعرض للموجات الإلكترومغناطيسية المنبعثة من الهواتف

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 13 أكتوبر 2018 09:59 صباحاً - حذر الباحثون الفرنسيون فى قسم أمراض الحساسية فى جامعة ليل الفرنسية من التعرض للموجات الإلكترومغناطيسية التى تتواجد فى كل مكان، وتنتج من خلال الهواتف المحمولة والأدوات المتصلة بشبكة الإنترنت وجهاز الواى فاى، وأدرجتها منظمة الصحة العالمية فى 2014 على أنها أحد مسببات السرطان.

ومن أعراض هذه الموجات الصداع والإرهاق واضطراب الذاكرة، ويمكن حماية المنازل من هذه الموجات عن طريق استخدام الهواتف السلكية، حيث تكون إشعاعاتها أقل، وإغلاق جهاز الواى فاى وجهاز الكمبيوتر والتليفزيون فى حالة عدم استخدامها والنوم بعيدا عن الهاتف المحمول.