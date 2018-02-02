بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلى ومنتخب الدوري السعودي

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جدة - عمرو شويل يقدم"سوبركورة" بث حى ومباشر لمباراة النادى الأهلى أمام منتخب نجوم دوري المحترفين السعودى، والمقرر لها فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، فى اعتزال فؤاد أنور نجم الكرة السعودية السابق وأسطورة نادى الشباب، والتى يستضيفها ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، بمدينة "الرياض.

ووصلت بعثة النادى الأهلى للسعودية أمس الخميس، على متن طائرة خاصة، برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، ويعود الفريق عقب المباراة مُباشرة للإسكندرية استعداداً لخوض مباراة الاتحاد السكندرى المُقرر لها ابعد غدا لأحد.

معلومات عن مباراة الأهلي ونجوم الدوري السعودي

تقام مباراة الأهلى ونجوم الدوري السعودى ، تكريما للاعب المعتزال فؤاد أنور نجم الكرة السعودية ، ومن المنتظر أن يحضر المباراة عدد كبير من الجماهير المصرية، وعلى الأخص جماهير النادى الأهلى، وتقام المباراة تحت رعاية الشيخ تركى آل الشيخ، ويتولى تنظيمها نادى الشباب السعودى الذى كان يلعب له فؤاد أنور.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومنتخب الدوري السعودي

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القنوات الناقلة قناة الأهلي والرياضية السعودية وأون سبورت وام بي سي برو سبورت الأولى، الملعب الأمير فيصل.

موعد مباراة الأهلي ونجوم الدوري السعودي

تقام مباراة الأهلى ونجوم الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

وقرر حسام البدري المدير الفنى للأهلى، اعفاء عدد كبير من لاعبيه الأساسيين عن السفر مع الفريق إلى السعودية و المشاركة فى مباراة اليوم، فى اعتزال وتكريم فؤاد أنور، منعا لاجهاد اللاعبين قبل مباراة الاتحاد فى الدوري بعد غدا الأحد، وهم محمد الشناوي، وعمرو السولية، وعبدالله السعيد، وجونيور أجايي، وعلي معلول، وسعدالدين سمير، ورامي ربيعة، وحسام عاشور، ومروان محسن، وأحمد فتحي، وحسام غالي، صلاح محسن.