بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي كورة لايف رابط يلا شوت kora star

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كورة لايف مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر

حسم التعادل الايجابي لقاء برشلونة ونابولي بهدف لكل منهما على ملعب نابولي قبل جائحة كورونا التي توقفت بسببها كل دوريات كرة القدم ولآن عاودت هذه الدوريات نشاطها من جديد لاستكمال جميع الدوريات المحلية والعالمية في جميع بلدان العالم، ومن المعروف ان

هناك مخاوف ان يسقط برشلونة اليوم امام نابولي وذلك بسبب الاوضاع الغير مستقره التي يعانيها النادي على الجانب الفني والاداري خصوصا بعد خسارة الدوري لهذا الموسم، وتعتبر الفرصه سانحه امام نابولي لتحقيق الفوز الأغلى والاستمرار في المنافسة في دوري الأبطال لهذا الموسم.

وسيكون الجميع في الانتظار لنرى ماسوف يصنعه ميسي ورفاقه في يلا شوت مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر رابط كورة لايف البرشا ونابولي مباراة نارية ومن العيار الثقيل امام الفريقين.

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تشكيلة برشلونة أمام نابولي اليوم السبت

نشرت صحيفة سبورت الاسبانية توقعاتها حول الخطة التي سيلعب بها كيكي سيتين في مواجهة الفريق الجنوب ايطالي نابولي وماهي الخيارات المتاحة امام

سيتين لتحقيق الفوز والانتقال لدور الثمانية من دوري الأبطال.

وكشفت الصحيفة أن يبدأ المدرب سيتيين بخطة وشكل تكتيكي 4-4-2 بوجود رباعي في خط الوسط مكون من، بوسكيتس، دي يونج، أرتور وراكيتيتش، وفي خط الهجوم سيعتمد سيتيين على ثنائي هجومي وهما الفرنسي أنطوان جريزمان والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بينما سيتكون رباعي خط الدفاع من سيميدو، بيكيه، لونجليه وجوردي ألبا.

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