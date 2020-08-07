بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الان yalla shoot

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا التي تعود مبارياتها من جديد بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المقرر أن تكون مذاعة على قناة beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 3.

وتبدو فرصة مانشستر سيتى الأكبر من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي من

دورى الأبطال، خاصة بعدما انتزع فوزا هاما في مواجهة الذهاب خارج ملعبه على أرضية "سانتياجو برنابيو"، بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما في 26 فبراير الماضى حملا توقيع جابرييل خيسوس وكيفين دى بروين، فيما سجل إيسكو هدف ريال مدريد الوحيد.

في المقابل، لا يملك ريال مدريد أي بدائل سوى تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل من أجل خطف بطاقة التأهل لربع نهائي تشامبيونزليج، أو الانتصار بفارق هدفين

على السيتى بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

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وتحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد أمام مانشستر سيتى، بسبب شعوره بآلام فى الكاحل الأيمن، فيما يفتقد الفريق الملكى للقائد سيرجيو راموس بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد فى لقاء الذهاب، كما يغيب عن القائمة الكولومبى خاميس رودريجيز والويلزى جاريث بيل بقرار فنى، والمهاجم ماريانو دياز لإصابته بفيروس كورونا.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مهمة إدارة قمة الليلة بين الفريق الملكى ومضيفه السيتى للحكم الألمانى فيليكس بريش.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )