رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تخلت الأسترالية رينيه جراسي البالغة من العمر 25 عاما، عن سباقات السيارات لتدخل عالم الصور والأفلام الإباحية من أجل المال.
صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، كانت قد أجرت مقابلة عبر الفيديو مع رينيه جراسي والتي رغم دخولها عالم سباقات السرعة عام 2015 كأول متسابقة لسباقات Supercars الأسترالية، إلا أنها فضلت الابتعاد عن هذه الرياضة والدخول في تجربة مغايرة.
الصحيفة ذكرت أن رينيه تبيع حاليا صورا وأفلاما إباحية مقابل اشتراك شهري عبر أحد المواقع الإباحية العالمية، ويبلغ مدخولها أسبوعيا حوالي 25 ألف دولار.
رينيه في أول مقابلة مع وسائل الإعلام بعد ابتعادها عن سباقات السرعة، أبدت رضاها التام بمهنتها الجديدة وسعادتها الكبيرة للمقابل المالي الكبير الذي تتقاضاه حاليا، مقارنة مع المدخول الضعيف سابقا.
وبالنسبة للعودة إلى حلبات السباق أكدت رينيه أن شغفها بسباقات السيارات انتهى كليا بعد دخولها في مجال جديد يدر عليها أموالا طائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رينيه جراسي تتخلى عن سباقات السيارات من أجل الجرأة.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.