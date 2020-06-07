رينيه جراسي تتخلى عن سباقات السيارات من أجل الجرأة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلت الأسترالية رينيه جراسي البالغة من العمر 25 عاما، عن سباقات السيارات لتدخل عالم الصور والأفلام الإباحية من أجل المال.

صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، كانت قد أجرت مقابلة عبر الفيديو مع رينيه جراسي والتي رغم دخولها عالم سباقات السرعة عام 2015 كأول متسابقة لسباقات Supercars الأسترالية، إلا أنها فضلت الابتعاد عن هذه الرياضة والدخول في تجربة مغايرة.

الصحيفة ذكرت أن رينيه تبيع حاليا صورا وأفلاما إباحية مقابل اشتراك شهري عبر أحد المواقع الإباحية العالمية، ويبلغ مدخولها أسبوعيا حوالي 25 ألف دولار.

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رينيه في أول مقابلة مع وسائل الإعلام بعد ابتعادها عن سباقات السرعة، أبدت رضاها التام بمهنتها الجديدة وسعادتها الكبيرة للمقابل المالي الكبير الذي تتقاضاه حاليا، مقارنة مع المدخول الضعيف سابقا.

وبالنسبة للعودة إلى حلبات السباق أكدت رينيه أن شغفها بسباقات السيارات انتهى كليا بعد دخولها في مجال جديد يدر عليها أموالا طائلة.