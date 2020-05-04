عمر السومة يرفض السفر إلى الكويت للقاء أسرته

رفض النجم الدولي السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم السفر إلى دولة الكويت من أجل لقاء أسرته . وأكد اللاعب أنه قرر البقاء في المملكة العربية المملكة العربية السعودية ضمن الاجراءات الاحترازية والوقاية خوفًا من فيروس كورونا وقرر اللاعب التزام الحجر الصحي للحفاظ على نفسه وعلى أسرته، بالرغم من مغادرة جميع لاعبي الفريق الأجانب إلى بلادهم . وعلى أسرته، بالرغم من مغادرة جميع لاعبي الفريق الأجانب إلى بلادهم . وغادر لاعبو أهلي جدة الأجانب إلى بلادعم، بسبب تعطل النشاط الكروي، على أن يأتوا في التوقيت الذي تعلن فيه إدارة الأهلي العودة مجدداً للتدريبات.

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