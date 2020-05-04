شكرا لقرائتكم نجم منتخب العراق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف علاء مهاوي، لاعب منتخب العراقي ونادي الشرطة العراقي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مهاوي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة "اون تايم سبورتس":"وكيلي أبلغني أن هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضمي للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وأضاف:"أتمنى الانضمام للأهلي، فهو من أكبر الاندية في افريقيا وأي لاعب يتمنى الانضمام له"، مضيفا:"محمد أبوتريكة، أحد أبرز اللاعبين الذين كنت أحب متابعتهم في الاهلي".
وتابع:"عقدي مع الشرطة العراقي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولن توجد اي مشكلة من أجل انضمامي للأهلي".
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