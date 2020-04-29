رياضة | ريال مدريد يقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، اقترب من التعاقد مع بديل البرازيلي مارسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الشاب بوكايو ساكا، ظهير أيسر فريق أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زيدان يريد ضم ساكا لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع، أن ساكا شارك مع أرسنال هذا الموسم في 29 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 3 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ما يعني القوة الهجومية التي يتمتع بها اللاعب.