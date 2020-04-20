نجم الجزائر يختار الأفضل بين صلاح ومحرز

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب ا):

نفى الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري اعتزامه الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية اثر تألقه الملحوظ مع بطل الدوري القطري في الفترة الماضية.

وقال بونجاح إنه متمسك بالبقاء مع الفريق القطري ، وذلك خلال حوار مفتوح أجراه اللاعب مع جماهيره عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ، وأكد أنه سعيد للغاية بوجوده في قطر واللعب لفريق كبير بحجم السد .

وعن رأيه في الثنائي العربي الأفضل عالميا ، الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح ، ومن هو الأفضل من بينهما ، قال بونجاح بدبلوماسية إن الأفضل بالنسبة له "سرعة صلاح ومهارة رياض".

واستغل بونجاح فترة العلاج التي يخضع لها بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا في العضلة الضامة والتي سيحتاج أربعة أسابيع لاجتيازها ، في الرد بصورة مباشرة على استفسارات الجماهير.

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وتحدث بونجاح في العديد من الأمور المحلية والعالمية وما يعيشه الوسط الرياضي حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، وأعلن بونجاح انضمامه لمبادرة اللاعبين التي أطلقها زميله في الفريق حسن الهيدوس لتخفيض رواتبهم ، مؤكدا أن ذلك واجب تجاه قطر التي يعيش بها منذ خمس سنوات ، مشددا على ضرورة التكاتف لمواجهة الوضع الحالي .

وردا على سؤال حول أبرز لاعب حظي باللعب إلى جواره ، قال بونجاح أنه تشرف باللعب إلى جانب النجم الإسباني تشافي الذي أصبح مدربا للسد بعد اعتزاله وما زال مدربا للفريق.

وعن اللاعب الأفضل في الدوري القطري حاليا ، قال بونجاح إنه اللاعب القطري حسن الهيدوس كما اعتبر خوخي بوعلام أفضل مدافع في الدوري القطري.

وكان من أبرز الأسئلة التي أجاب عليها بونجاح هو مدى إمكانية الانتقال للهلال السعودي إذا قدم له عرضا ، حيث قال إنه "سداوي" في إشارة إلى تمسكه بالبقاء في نادي السد.