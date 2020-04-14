شكرا لقرائتكم كهربا يكشف عن هدية "أمح" الدولي له في عيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب فريق الاهلى خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام برفقة الكويتى فهد الانصارى زميله السابق في فريق الاتحاد السعودى عن هدية المشجع الشهير أمح له فى عيد ميلادة .

وأوضح كهربا أن أمح قام بشراء قطع من الحلويات و لم يقدم اليه هدية خاصة له وأنه دائم التواجد معه رغم بعد المسافة السكانية بينهم .



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وأحتفل محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ "26" لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994 ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

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عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.