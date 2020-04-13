كريستيانو رونالدو وأسرته على مائدة عيد الفصح

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على الاحتفال بعيد الفصح المجيد وسط عائلته في العزل الصحي، الذي يقضيه في منزله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
قائد المنتخب ن البرتغالي كان قد نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” الذي يتابعه أكثر من 212 مليون شخص حول العالم، صورة له وسط عائلته أثناء تناولهم للطعام، وأرفقها بعبارة: “نتمنى فصحا سعيدا للجميع”.
الصورة سرعان ما حصدت ملايين الإعجابات والتعليقات المهنئة خلال ساعات قليلة.
رونالدو يقطن هو وعائلته حاليا في منزل فخم في جزيرة ماديرا مسقط رأسه بالبرتغال، استأجره للحصول على الراحة والحرية والخصوصية اللازمة في ظل توقف النشاط الكروي.
لاعب ريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الإيطالي الحالي، يمتلك سجلا فريدا من الإنجازات التي حققها في مسيرته الكروية سواء مع الأندية التي لعب بقميصها أو منتخب بلاده.. حيث حقق رونالدو أرقاما قياسية من الصعب تكرارها على المستوى القاري مع المنتخب البرتغالي أو على صعيد الأندية.
يشار إلى ان رونالد كان قد أطلق تحدي تمارين الضغط مؤخرا من خلال فيديو عبر تواجده في العزل الصحي وتفاعل معه عدد كبير من اللاعبين.
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