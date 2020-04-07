شكرا لقرائتكم فايلر يطالب جهازه المعاون بمعلومات عن الوداد المغربي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون معلومات عن فريق الوداد المغربي الذى سيلعب مع الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ورغم توقف النشاط الرياضى فى العالم كله على خلفية فيروس كورنا الذى تنتاب المجتمع الدولى، إلا أن المدير الفنى للأهلى، يحرص حالياً على متابعة عدة أمور خاصة بارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة ومنها منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الاهلي مع الوداد المغربى أوائل مايو المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ورغم أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يُعلن حتى الآن بشكل رسمى تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الشواهد تؤكد أن مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا (الأهلى مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي)، سيتم تأجيلهما بشكل رسمى فى غضون الأيام المقبلة، وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن فايلر يحرص خلال الفترة الحالية خلال تواجده بمقر إقامته بأحد فنادق حى الزمالك على متابعة فريق الوداد ومعرفة أخباره وموقف لاعبيه المُصابين، وغيرها من الأمور المتعلقة ببطل المغرب قبل الصدام الأفريقى المُرتقب بنهما.