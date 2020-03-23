رياضة | صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير عن ظهور اول حالة إصابة بفيرس كورونا المستجد في نادي برشلونة الإسباني.

ووفقًا لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أحد المسؤولين في نادي ​برشلونة​، تمت أُصابته بفيرس ​كورونا​ المنتشر حول العالم.

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وأضافت الصحيفة، اتضح أمس الأحد أن مسؤل نادي برشلونة في ​أميركا الجنوبية المتواجد في البرازيل​ ​اندري كوري​ أصيب بكورونا مشيرة إلى أن كوري وزوجته أصيبا بالفيروس.

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وتابعت الصحيفة ان من المرجح أن يكون كوري تعرض للإصابة بكورونا عندما كان في مدينة بورتو ألغجرينزي، حيث أصيب رئيس نادي غريميو بورتو أليغرينزي، مارسيلو ميديروس أيضاً ومن الممكن أن يكون هذ سبب العدوى.