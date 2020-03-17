شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عراقي: لم أوقع للزمالك ولن أترك المصري إلا بموافقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب كريم العراقي، لاعب المصري، بتحري الدقة فيما يخص الأخبار التي تتطرق إلى اسمه، وذلك ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن توقيعه للزمالك.

وقال «العراقي»، في تصريحات تليفزيونية: «أنا من أبناء المصري، ولعبت في المنتخب الأوليمبي من خلال المصري، ومستحيل أوقع لأي نادٍ في الدنيا إلا من خلال النادي المصري، وعقدي مع الفريق متبقٍ به سنتان، وأنا جددت على بياض».

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وأكد: «لم أوقع للزمالك أو أي نادٍ آخر، أندية عديدة تحدثت معي، ولكن أنا مكمل مع النادي المصري، وجالي عرض من أوروبا، لو عاوز أمشي كان أولى أسافر في يناير، لكن النادي المصري قال إنه محتاج لي».

وأضاف: «إللي عاوزني حتى لو برشلونة، لازم يكون من خلال النادي المصري، احترامًا للنادي إللي تربيت فيه».