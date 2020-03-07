شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وسوريا تستدعيان ثنائى الاتحاد السكندرى .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو الإتحادين الليبى والسورى فاكسين رسميين إلى مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يطلبان ضم الثنائى أنيس سالتو وعمرو الميدانى لمعسكرى المنتخبين على الترتيب .

من المقرر أن ينضم أنيس سالتو لمعسكر المنتخب الليبى خلال الفترة من 21 مارس الجارى وحتى 25 من نفس الشهر لخوض مباراة الذهاب أمام غينيا الإستوائية والتي ستقام بتونس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام المقبل .

في الوقت نفسه ينضم عمرو الميدانى لمعسكر المنتخب السورى خلال الفترة من 23 مارس الجارى وحتى الأول من ابريل المقبل لخوض مباراة أمام منتخب المالديف يوم 31 مارس الجارى ضمن تصفيات كاس العالم 2022 .

Advertisements

حرص مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى برئاسه محمد مصيلحى على الحفاظ على المواهب واللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لكره القدم نجح مجلس الاداره فى الحصول على توقيع حارس نادى الاتحاد ومنتخب الناشئين فارس السيد على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد الى اربع مواسم .

وانضم الحارس المميز للاتحاد عقب عودته من ايطاليا حيث كان منضم الى احد الفرق الايطاليه.

ومن المنتظر تصعيد الحارس فارس السيد الى تدريبات الفريق الاول بقياده طلعت يوسف عقب المشاركه مع منتخب الشباب خلال البطوله العربيه والتى اقيمت بالسعوديه والظهور بمستوى متميز.