كيف احتفل كريستيانو رونالدو بهدف فينيسيوس جونيور في برشلونة ؟

رصدت عدسات الكاميرات رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، بهدف التقدم الذي أحرزه اللاعب فينيسوس جونيور للفريق الملكي في شباك برشلونة.

وكان رونالدو قد استغل فرصة تأجيل قمة الدوري الإيطالي بين فريقه يوفنتوس أمام إنتر ميلان، لحضور مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي أقيمت على ستاد سانتياجو بيرنابيو.

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ونجح ريال مدريد في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، مساء أمس الأحد، بهدفين نظيفين، ليتمكن من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من "الليجا".

وبهذا الفوز، يكون الريال قد حقق فوزه الأول على برشلونة منذ عام 2014 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأحرز هدفيّ الريال كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقائق 71 والثانية من الوقت بدل الضائع.