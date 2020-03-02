فينيسيوس ينتزع رقم ميسي التاريخي في الكلاسيكو



سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، هدفًا في شباك برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 26 لليجا الإسبانية.



وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن فينيسيوس بات أصغر لاعب يسجل هدفًا في مباريات الكلاسيكو، خلال القرن 21، لينتزع الرقم التاريخي الذي احتفظ به أسطورة برشلونة ليونيل ميسي (منذ 13 سنة).



وأشارت إلى أن فينيسيوس سجل هدفه بعمر 19 سنة و7 أشهر و18 يومًا (19 سنة و233 يومًا).



وكان ميسي أصغر من سجل في الكلاسيكو خلال القرن 21، في مارس/ آذار 2007، بعمر 19 سنة و259 يومًا.



ونجح ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني من جديد، بعد الفوز 2-0 على غريمه الكتالوني.



وبات الريال في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة.

المصدر: موقع كورة

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