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الزمالك يهزم السلام العمانى فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفني حسام عبد العزيز على نظيره السلام العمانى بنتيجة 3/0، في ختام الدور الأول بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر باستاد القاهرة وصالة المقاولون العرب.

 

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز فى الثلاث جولات الماضية على كل من وادى موسى الأردني 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1.

 

فيما تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1 أساريا الليبى 3 /0 وخيبل اليمنى 3 / 0.

 

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وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

 

وضمت قائمة  الأهلى كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.

 

ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة في البطولة على راحة من المباريات غدا الأثنين قبل انطلاق دور ربع النهائي الثلاثاء، على أن يقام نصف النهائي الأربعاء ثم تختتم البطولة الخميس.

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