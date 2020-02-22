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أخضر السلة يطمح لإلحاق سوريا بقطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله أمين جدة

يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم نظيره السوري في ثاني مبارياته بالتصفيات الآسيوية النهائية المقامة على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني بعد فوزه على نظيره القطري في المباراة الافتتاحية.

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واستعد المنتخب السعودي لهذه المواجهة بأداء حصة تدريبية أخيرة أمس، ركز خلالها مدربه الوطني علي السنحاني على مفاتيح قوة المنتخب السوري الذي يعتمد على الأداء السريع والتنويع في الهجوم.

من جانبه، اجتمع رئيس الاتحاد السعودي للعبة عبدالرحمن المسعد مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، طالبهم خلاله بتحقيق الفوز، خاصة أن مشوار المنتخب طويل في التصفيات ولن يكون سهلا في ظل تقارب المستويات الفنية للمنتخبات.

من جهته أكد مدرب المنتخب السعودي علي السنحاني صعوبة المباراة، وقال إن المنتخب السوري يعد من المنتخبات القوية وصاحب تاريخ جيد في الكرة الآسيوية ولديه لاعبون أصحاب خبرة، مبينا أن خسارة المنتخب السوري أمام إيران بفارق كبير لا تعكس ذلك.

وأضاف «ندرك جيدا أن المنتخب السوري سيرمي بكامل أوراقه من أجل الفوز، لكني أثق في حرص لاعبينا على الفوز».