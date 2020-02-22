اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر رابط ماتش BarCa يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

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خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار :

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