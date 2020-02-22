اونلاين | «كورة ستار live» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Barca رابط برشلونة مباشر متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة ستار live» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Barca رابط برشلونة مباشر متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة نادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لمواجهة فريق إيبار اليوم السبت 22 فبراير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو معقل البارسا ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري ويدخل البارسا هذا اللقاء وذلك قبل معركتين بعد هذة المواجهة مباشرة COOL KOORA حيث سيواجه فريق برشلونة قريب نابولي يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا YALA LIVE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط YALA KOORA.

جول كورة وكانت قد أشارت تقارير إسبانية إلى أن كيكي سيتين لن يريح ليونيل ميسي بالرغم من شعوره ببعض الإجهاد على مستوى العضلات بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة KOORA STAR حيث أنه يرى الفوز هام في مباراة إيبار للاستثمار في الضغط على ريال مدريد او خطف الصدارة GOAL KOORA.

مشاهدة البث المباشر برشلونة ضد إيبار ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة في الليجا KOORAHD ويواجه ريال مدريد مساء اليوم منافسه فريق ليفانتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات نفس الجولة BEIN MATSH.