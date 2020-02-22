اونلاين | «كورة لايف Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم برشلونة

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Kora online، تنطلق مباراة برشلونة وإيبار في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر، 19:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس والدار البيضاء، 15:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD3.