شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك: سنلعب القمة بالصف الثانى لأن دورى الأبطال أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاجأ سامى الشيشينى، مدرب عام فريق الزمالك، الجميع بإعلان موقف ناديه من إقامة مباراة القمة أمام الأهلى الاثنين المقبل، وهو خوضها بالصف الثانى للفريق الأبيض، حال تمسك اتحاد الكرة بإقامتها فى الموعد المحدد سالفا.

وأوضح سامى الشيشيني خلال تصريحات عبر تصريحات إذاعية قائلا : "لو مباراة القمة ستقام في موعدها سنفكر في خوضها بالصف الثاني و مع أحترامي مباراة الدوري لن تفرق معي الأهلي نادي كبير ولكن دوري أبطال إفريقيا أهم حيث سنواجه الترجي ذهابًا وإيابًا و سنجلس مع بعض كجهاز فني وسنقوم بدراسة كل شيء و غدًا الفريق في إجازة، وإذا أقيمت مباراة القمة سندخل معسكرًا ابتداء من يوم الأحد".

يترقب مسئولو الأهلي القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز، حيث تناثرت أنباء قوية حول مصير هذه القمة ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو أتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها وعلى ملعب إستاد القاهرة يؤكد مسئولو الزمالك أن المباراة سيتم تأجيلها لضيق الوقت الأمر الذى أثار الحيرة وعدم وضوح الرؤية في الوسط الكروي وبالطبع داخل الأهلي الذى سبق وأعلن عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه جاهز لخوض المباراة في موعدها ولا يرغب في تأجيلها لكن الجميع مازال يترقب القرار النهائي والرسمي بشأن هذه القمة المرتقبة التي تأتي بعد أيام قليلة من قمة أمس في السوبر بالأمارات.

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وأكد مصدر باتحاد الكرة المصرى أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة السوبر إلى غداً بدلاً من اليوم لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط.

وأوضح المصدر أن مجلس أبو طبى حجز لبعثة الأهلى والزمالك للعودة غدا الي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر لكن الزمالك طلب تاخير العودة 24 ساعة.

وكان نادي الزمالك قد طالب من قبل بتأجيل مباراة القمة مع النادى الأهلى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير.