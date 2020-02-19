صور.. فريدة درويش تحصد ذهبية البطولة العربية للرماية

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وحرص حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية ومعه أحد مسئولى الاتحاد الدولى على حضور انطلاق المنافسات لمتابعة اللاعبين.
بينما تقام بطولة التارجت سبرنت يومى 22، 23 فبراير الجارى، ويشارك فى البطولة نحو 400 رامى ورامية من 15 دولة هم "تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الامارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر "البلد المضيف.
أقيم حفل افتتاح البطولة أمس الثلاثاء فى أحد فنادق 6 أكتوبر بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، ،و ألكسندر رانتز سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية ، المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وعددا من سفراء الدول العربية والوفود المشاركة في البطولة.
وتوج الرامى عزمى محيلبة مؤخرا بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للرماية فى منافسات الاسكيت والمقامة بالمغرب ، بينما حصل على برونزية الجائزة الكبرى بالمغرب وحقق رقم 124 من 125 طبقا فى التصفيات .
وحصل الفريق المصرى المختلط مؤخرا على الميدالية الذهبية والفضية فى البطولة العربية للرماية بالمغرب فى منافسات التراب، وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجى المختلط ماجى عشماوى وعبد العزيز محيلبة.
منافسات البطولة
فريدة درويش
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