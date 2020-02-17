شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المران الأخير لمنتخب الشباب استعدادا للجزائر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مرانه الأخير اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر غد الثلاثاء فى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى السعودية، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، وحرص الجهاز الفنى على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران مع تحفيظ اللاعبين المهام المكلفين بها. وأسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين. منتخب الشباب وأعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم عن مباريات بطولة كأس العرب للشباب مواليد 2001 التى تستضيفها السعودية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته غدا 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 وفلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8. منتخب الشباب مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب: مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب: المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت. المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي. المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر. Advertisements المجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات. منتخب الشباب وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قضاء جمال الغندور رئيس لجنة الحكام 25 يوماً فى السعودية لمتابعة وتحليل أداء الحكام فى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التى تقام فى السعودية . منتخب الشباب وطالبت اللجنة جمال الغندور بالتواجد فى مصر خلال الفترة الحالية لمعالجة أخطاء الحكام ومتابعة اختبارات تقنية الفيديو . وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية حتى 2 مارس المقبل.

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