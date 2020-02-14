لايف| بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت Yalla shoot كورة لايف 14-2-2020 مشاهدة مباراة الزمالك السوبر الافريقي beIN Live جودات عالية

بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت Yalla shoot رابط كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كأس السوبر الافريقي beIN Sport كورة اون لاين الزمالك يوتيوب، تترقب الجماهير الافريقية لاسيما العربية، اللقاء الكبير الذي يجمع بين الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال افريقيا للعام الماضي، والزمالك حامل لقب كأس الكونفيدرالية، مساء الليلة على ملعب ثاني بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة كروية جديرة بالمشاهدة على قناة بي ان سبورت القطرية وقناة الكأس أيضا.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يوتيوب يلا شوت الزمالك بث مباشر، بث مباشر الزمالك يوتيوب بدون تقطيع، وستكون هذه المباراة هى الأولى من نوعها بين الترجي والزمالك في هذه البطولة الافريقية، وهو اللقب الغائب عن الفريقين منذ أعوام بعيدة فالزمالك لم يتوج منذ 17 عام بمثل هذا اللقب بينما، الترجي فاز مرة وحيدة بهذه البطولة عام 1995 قبل 25 عامًا، والزمالك يمتلك في رصيده من الألقاب لهذه البطولة 4 يطمع اليوم ليكتب بطولة قارية جديدة له.

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يلا شوت بث مباشر الزمالك Zamalek live Now، كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الآن يوتيوب بي ان سبورت مباشر، وبعيداً عن حسابات التاريخ، فيمتلك الفريقان، بعض الأفكار المتشابهة قبل مواجهة اليوم المثيرة، فالترجي والزمالك يملكان روح البطولة وسيلعبان للفوز، وكلاهما يسعى لامتلاك الكرة والتمرير للوصول للمرمى وان كانت سياسة الفارس الأبيض قد تغيرت قليلا بعد استقدام كارتيرون الذي هو بالصدفة آخر مدير فني قد توج بهذا اللقب عندما فاز على الترجي أيضا بفريق الرجاء العام الماضي.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي، يلا شوت الترجي يعتمد على صمود قوامه وجهازه الفني بقيادة معين الشعباني، في مواجهة موجات رحيل نجومه خلال فترتي الانتقالات الماضيتين وخاصة في الشق الهجومي، والتسلح بالروح التي أظهرها أبناء باب سويقة وحصد لقب دوري الأبطال في آخر موسمين، ويراهن الزمالك على كبرياء بطل القارة 5 مرات الذي استعاد بريقه القاري بحصد لقب الكونفيدرالية، واستجماع قواه بحصد بطولة أخرى قارية وهي السوبر الأفريقي.

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