شكرا لقرائتكم تقارير.. الإثيوبي تيسيما حكما لمواجهة الأهلي وصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية وأنباء متداولة اليوم الخميس، عن تعيين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الأهلي أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ضهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وستقام المواجهة في بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا “دور الثمانية” يوم السبت 29 فبراير الجاري على أحد ملعبي السلام أو القاهرة على أن تقام مواجهة العودة في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل.
وكانت قرعة دور الثمانية التي أجريت في القاهرة منذ عدة أيام قد أوقعت الأهلي في مواجهة صن داونز على أن يواجه الفائز، الفائز من لقاء الوداد المغربى والنجم الساحلى في دور الأربعة.
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