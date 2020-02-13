شكرا لقرائتكم تقارير.. الإثيوبي تيسيما حكما لمواجهة الأهلي وصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية وأنباء متداولة اليوم الخميس، عن تعيين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الأهلي أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ضهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المواجهة في بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا “دور الثمانية” يوم السبت 29 فبراير الجاري على أحد ملعبي السلام أو القاهرة على أن تقام مواجهة العودة في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

Advertisements

وكانت قرعة دور الثمانية التي أجريت في القاهرة منذ عدة أيام قد أوقعت الأهلي في مواجهة صن داونز على أن يواجه الفائز، الفائز من لقاء الوداد المغربى والنجم الساحلى في دور الأربعة.