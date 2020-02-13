اونلاين | مشاهد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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مشاهد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

مشاهد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

مشاهد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13-2-2020 بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على قناة "Rai 1" الإيطالية.