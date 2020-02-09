مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Kora Star .. يلا شوت الجديد بث مباشر برشلونة Live Yalla بدون تقطيع جودة مختلفة

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Kora Star نقدم لكم خدمة يلا شوت بث مباشر برشلونة بدون تقطيع، حيث تتجه أنظار عشاق نادي برشلونة العملاق الكتالوني، نحو ملعب بينيتو فيلامارين لمشاهدة ومتابعة المواجهة التي تجمعه أمام فريق ريال بيتيس ضمن فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، مواجهة تحمل طابع خاص بالنسبة للمدرب كيكي سيتيين، حيث سيعود للمرة الأولى إلى بينيتو فيلامارين معقل ريال بيتيس، للعب ضد فريقه السابق والذي يحمل معه ذكريات رائعة للغاية لا ينساها بكل تأكيد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس

بث مباشر برشلونة وريال بيتيس يلا شوت كورة لايف أون لاين بلس، كورة كول جول بث مباشر برشلونة barca، وتحدث كيكي سيتين في المؤتمر الصحفي أنه إذا كان من الممكن ضم مهاجم، يجب أن يكون متعدد الاستخدامات، هذا ليس بالأمر السهل، والخيارات بالنسبة لنا قليلة حاليًا، نحتاج إلى مهاجم ليأتي ويساعدنا”، وحول فشل عودته لبيتيس قبل تولي تدريب برشلونة، أجاب: “هذا ليس صحيحًا، ولا أعرف ما إذا كنت سأعود إلى بيتيس مرة أخرى، وهدف كاناليس ضد فالنسيا كان محوريًا، وأنقذ الفريق من موقف صعب”.

بث مباشر برشلونة يلا شوت

بث مباشر برشلونة يلا شوت، يلا شوت الجديد برشلونة مباشر الاسطورة مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس لايف سريع يوتيوب بدون تقطيع بث مباشر برشلونة الآن بي ان سبورت أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن برشلونة سيستغل مباراته مع ريال بيتيس على ملعب الأخير، للاقتراب من حسم صفقة مميزة في الهجوم.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة سيستغل زيارته إلى فيلامارين لتكثيف المفاوضات بشأن التعاقد مع لورين مورون، مهاجم ريال بيتيس، ومن المتوقع أن يحصل برشلونة على ميركاتو استثنائي من جانب الاتحاد الإسباني، لضم لاعب جديد من داخل إسبانيا، رغم غلق باب القيد، حال تأكد غياب عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم.