شكرا لقرائتكم واقعة السيارة سر إدانة هاني سعيد في تقرير إبراهيم نور الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدان تقرير الحكم الدولي إبراهيم نور الدين هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، وذلك في تقريره المقدم للجنة المسابقات، بعد أحداث مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري العام، والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلم الخليج 365 أن إدانة هاني سعيد تأتي بعد منعه إبراهيم نور الدين من ركوب سيارته بعد انتهاء المباراة، واعتدي عليه لفظياً قبل أن يتدخل الأمن ويبعده عن الحكم الدولي في اللحظات الأخيرة.

قام الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الأحد، بتسليم تقريره إلي لجنة الحكام باتحاد الكرة بشأن أحداث اللقاء الأخير بالدوري المصري والذى اقيم مساء الخميس الماضي باستاد الدفاع الجوي وانتهي بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد تقرير الحكم إبراهيم نور الدين إدانة عدد كبير من لاعبي ومسئولي بيراميدز علي رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وهاني سعيد المدير الرياضي ومحمود فتح الله المدرب المساعد ومحمد العقباوي مدرب الحراس ومن اللاعبين علي جبر وإسلام عيسي وعمر جابر ورجب بكار، بداعي محاولة الاعتداء عليه عقب الهدف الثاني للنادي الأهلي.

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