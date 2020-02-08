شكرا لقرائتكم خبر عن «بونجاح وجوميز والسومة» ينافسون على هداف «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الاتحاد الآسيوى لكرة القدم الضوء على عشرة لاعبين من المتوقع تألقهم ومنافستهم على لقب الهداف خلال النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال آسيا، مع تبقى أيام قليلة على انطلاق منافسات دور المجموعات.

ورشح موقع اتحاد الكرة الآسيوى عشرة لاعبين للفوز بلقب الهداف، في مقدمتهم الجزائرى بغداد بونجاح نجم السد القطرى.

وبحسب موقع اتحاد الكرة الآسيوى فقد قدم بونجاح مستويات رائعة في البطولة القارية عام 2018، حيث سجل 13 هدفاً وقاد فريق السد إلى الدور قبل النهائى.

ورغم أن بونجاح لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز في العام الماضى، لكنه حافظ على أهمية دوره في خط هجوم الفريق القطرى. وهذا العام يدخل اللاعب المنافسة القارية وهو يتصدر ترتيب هدافى الدورى القطرى برصيد 13 هدفا خلال 13 مباراة. وضمت قائمة المرشحين أيضا اليابانى تيروهيتو ناكاجاوا، مهاجم يوكوهاما مارينوس.

وحصل ناكاجاوا على جائزتى أفضل لاعب وهداف الموسم الماضى من الدورى اليابانى، كما قاد فريقه للفوز بلقب البطولة.

وسجل ناكاجاوا 15 هدفا في الدورى اليابانى الموسم الماضى، إلى جانب صناعة تسعة أهداف.

وشملت القائمة أيضا اسم المالى شيخ دياباتى، مهاجم الاستقلال الإيرانى، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين خلال الدور التمهيدى من دورى أبطال آسيا.

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وسبق للمهاجم المالى طويل القامة اللعب في نادى بوردو الفرنسى، ولعب أيضاً في تركيا وإيطاليا قبل الانتقال إلى إيران في شهر يوليو الماضى، علما بأنه ينافس على جائزة هداف الدورى الإيرانى.

وجاء في القائمة أيضا الأسترالى آدم تاجارت- سوون، مهاجم سامسونج بلو وينجز الكورى الجنوبى، بعدما أصبح أول لاعب أسترالى يفوز بجائزة هداف الدورى الكورى بعدما سجل 20 هدفاً في 33 مباراة.

وفرض التوجولى كوديو لابا، مهاجم العين، اسمه على القائمة في ظل تألقه منذ انتقاله إلى النادى الإماراتى قادماً من نادى نهضة بركان المغربى، وهو ينافس حالياً بقوة على صدارة هدافى الدورى الإماراتى. وضمت القائمة أيضا اسم البرازيلى أندرسون تاليسكا، مهاجم قوانجتشو إيفرجراند، الذي سجل أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات في البطولة القارية العام الماضى، لكنه عانى كثيرا من الإصابات، قبل أن يستعيد حاسة التهديف ويسجل هدف الفوز لفريقه أمام كاشيما إنتليرز اليابانى في دور الثمانية للبطولة.

كما شملت القائمة اسم السورى عمر السومة، هداف الأهلى السعودى، الذي يبلغ معدله التهديفى حوالى هدف واحد في كل مباراة منذ انضمامه للأهلى في 2014، وجاء أيضا في القائمة آدم لو فوندر، مهاجم سيدنى، الذي انضم للفريق الأسترالى قادما من صفوف بولتون وندررز، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدورى المحلى الموسم الماضى، ويتصدر لو فوندر ترتيب هدافى الدورى الأسترالى هذا الموسم.

وحل أيضا دراجان سيران، مهاجم باختاكور، في القائمة في ظل تألقه مع الفريق الأوزبكى منذ انضمامه له في 2018، وساهم دراجان في تتويج باختاكور بلقب الدورى الأوزبكى للمرة الأولى منذ عام 2015، بعدما سجل 23 هدفاً توج من خلالها بلقب الهداف.

وبالتأكيد لم تخل القائمة من اسم الفرنسى بافيتمبى جوميز، نجم الهلال السعودى، الذي يتطلع لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الهداف عامين على التوالى في دورى أبطال آسيا.

ويواصل جوميز، البالغ من العمر 34 عاماً، التألق هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافى الدورى السعودى، كما يطمح للفوز بلقب الدورى السعودى إلى جانب الاحتفاظ بلقب دورى أبطال آسيا. وتوج جوميز بلقب هداف دورى الأبطال الموسم الماضى برصيد 11 هدفا.

وأعطى الموقع الرسمى لاتحاد الكرة الآسيوى الفرصة للجماهير للمشاركة في التصويت على التوقعات بشأن هوية هداف النسخة المقبلة من البطولة القارية.