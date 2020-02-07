البحرينية موزة علي تتوشّح بذهبية رماية "عربية السيدات 2020"









اسماء السيد - حصدت الرامية البحرينية موزة علي المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات الرماية فردي – مسدس هواء 10 متر، بعد تحقيقها لنتيجة 235.2 نقطة، فيما انتزعت الإماراتية وفاء آل علي، الميدالية الفضية محققة 229.2 نقطة، وتوجت الرامية العُمانية وضحى البلوشي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بنتيجة 208.9.

جاء ذلك خلال المنافسات التي أقيمت أمس (الأربعاء) على صالة الرماية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشهدت منافسة قوية بين راميات "الإمارات، والبحرين، وعُمان، والجزائر"، ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بنسختها الخامسة حتى 12 من فبراير الجاري.

وعقب نهاية المنافسات توّج الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وسعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وسعادة عبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة عبد الملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بتكريم الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

ومع انتهاء التتويج قالت سعادة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة: "كل الشكر والتقدير لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها للدورة ودعمها المتواصل وحرصها على أن تتمتع بكل عوامل النجاح، في الوقت ذاته أثمّن جهود جميع القائمين على الدورة في نسختها الخامسة على حسن التنظيم والمستوى الاحترافي الذي أبدوه".

