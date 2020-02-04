شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق نارى من عدلى القيعى على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بأداء ومستوى الفريق الكروى الأول خلال مواجهة الهلال السودانى، فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى، على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتأهل المارد الأحمر لدور الثمانية وصيفًا للنجم الساحلى المتصدر، وتوديع الفريق السودانى للبطولة.

وقال القيعى خلال تصيرحاته عبر شاشة قناة الأهلى: "الفريق خاض المباراة فى أجواء عصيبة واللاعبون كانوا رجالا، والغريب أن هناك بعض الأشخاص يقيمون أداء اللاعبين فى ظل تلك الأجواء، ويتحدثون عن فرصة محمود كهربا المهدرة، لكن قبل أن تقيم ضع نفسك مكان كل لاعب فى تلك الظروف وأنظر ماذا سيحدث".

وأضاف مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء: "كرة القدم ليس لها مقاييس وأحيانًا تهدر فرصا سهلة وأحيانًا تحرز أهدافا فى غاية الصعوبة، وكهربا كان فى ذهنه مليون اعتبار عندما انفرد بمرمى حارس الهلال، والتقييم فى تلك الحالات غير عادل لأن الأمور لا تدار هكذا، ويجب علينا أن نتماسك وندعم لاعبين، خاصة أننا نمتلك فريقا قويا ومميزا ومديرا فنيا على أعلى مستوى ونحقق نتائج مبهرة فى الدورى وأفريقيا".

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كهربا كان شارك بديلاً فى مباراة الهلال وتلقى تمريرة رائعة وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف ثان للأهلى لكنه فشل فى التسجيل، رغم أن المرمى كان خالياً تقريباً، وتطالب جماهير الأهلى كهربا بأن يستعيد بريقه سريعاً وأن يتخلّص من لعنة إهدار الفرص التى كثيراً ما عانى منها حينما كان لاعباً فى الزمالك.