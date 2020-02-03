إثارة «الايجيبشن ليج» تتواصل.. لاعب أسوان يهدر أغرب فرصة في الدوري المصري

- شريف الجنيدي

أهدر فريق أسوان فرصة هدف محقق في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم أمام فريق الإسماعيلي، في المباراة المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة.

وأضاع لاعب أسوان محمد عبد المجيد أغرب فرصة في الدوري المصري هذا الموسم عندما وضع الكرة يجوار القائم بالرغم أن المرمى كان خالياً.

ونجح لاعب أسوان في تخطي مدافع الإسماعيلي لينفرد بحارس المرمى قبل أن يمررها إلى زميله عبدالمجيد الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي، ليضعها بجوار القائم، لتضيع فرصة من أغرب فرص الدوري الممتاز هذا الموسم.

يشار إلى أن أسوان نجح في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.